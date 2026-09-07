Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak Inter Milan maçında birincil hedefinin galibiyet almak olduğunu vurgulayarak, kendisi için sadece iyi bir performansın yeterli olmadığını belirtti.

Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda yarın ne istediğine dair, Mourinho maçın tanıtım basın toplantısında şöyle konuştu: "Kazanmak istiyorum. İyi oynamak istediğimi söyleyebilirim, ancak Betis karşısında iyi oynadık ve kaybettik. Kazanmak istiyorum."

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Oyuncularının bu sezonki ilk yenilginin ardından verdikleri tepki hakkında ise şunları söyledi: "Onları görmek istediğim gibi gördüm. Maçtan sonra soyunma odasında yıkılmışlardı, ardından dün pazar günkü antrenmanda büyük ölçüde toparlandılar ve bugün her şey tamamen normale döndü."

Portekizli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Oynadığımız maçı analiz ettikten sonra, iyi bir maç çıkardığımıza dair kanaatimiz gitgide artıyor. Güçlü bir takıma karşı oynadık ve bizim tarafımızdan yapılan hatalar alışılmadık bir durum. İyi durumdayız. Yarınki maç öncesinde orta sahada bazı sorunlarımız var, ancak oynayacağız ve mücadele edeceğiz."

Mourinho, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki anıları hakkında ise şöyle konuştu: "Bernabeu'da UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını (Inter Milan ile Bayern Münih karşısında) kazandım, ancak yarı finali de penaltılarla (Real Madrid ile Bayern Münih'e karşı) kaybettim. Bu stadyumda en iyi ve en kötü anları yaşadım."

Inter karşısında orta sahada Trent Alexander-Arnold'a güvenme ihtimali hakkında ise Mourinho, "Bu konuda yorum yapmayacağım." demekle yetindi.

"Real Madrid'e borçlu değilim"

Real Madrid'e UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için borçlu olup olmadığına dair Mourinho şunları söyledi: "Hayır. Bunlar iki farklı dönem, işimi 2013 yılında bitirdim, kazandığımızı kazandık, kaybettiğimizi kaybettik. Elimizdeki her şeyi verdik ve o dönem sona erdi."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bunun geçmişle bir ilgisi yok. Real Madrid'in tarihinde iki farklı an ile karşı karşıyayız. Durum bu. 2010 yılında Real Madrid çeyrek finale çıkamıyordu ve uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi yarı finali oynamamıştı. Şimdi ise 6 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı… Bunlar tamamen farklı dönemler."

Inter Milan'ın eski teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya hevesli olup olmadığımı sorarsan, kesinlikle evet. Ancak bu konu önceki dönemin bağlamından tamamen ayrı."

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