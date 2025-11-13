Mourinho'nun De Bruyne'ye tercih ettiği yıldız 34 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası futbolu bırakma kararı aldı

Eski Chelsea yıldızı Oscar’ın kariyeri, yaşadığı ciddi kalp rahatsızlığının ardından büyük olasılıkla sona eriyor. 34 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Sao Paulo ile yapılan bir antrenman sırasında kalp sorunları nedeniyle bilincini kaybedip yoğun bakıma alınmasının ardından futbola veda etmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Oscar, Ağustos ayından bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi görüyordu ve futbol oynamasına izin verilmişti. Ancak Salı günü yaşadığı olay sonrası hem ailesinin hem de kulübün yönlendirmesiyle emekliliği ciddi şekilde değerlendirmeye başladı. Brezilya basını, yıldız futbolcunun ailesinin emeklilik kararını “şiddetle tavsiye ettiğini” yazdı. Oscar’a kateter takıldığı da belirtiliyor.

Sao Paulo yönetimi, oyuncunun sözleşmesinin 2027’ye kadar devam etmesine rağmen, emekli olmak istemesi halinde anlaşmayı dostane bir şekilde feshetmeye hazır. Kulüp kaynakları, Oscar’ın futbolu bırakma ihtimalinin “yüzde 99” olduğunu doğruladı.

Oscar, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda “Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Her şey yoluna girecek, Tanrı’nın izniyle” diyerek sevenlerine seslendi.

Ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istiyor

Oscar ve eşi Ludmila Emboaba’nın iki çocuğu bulunuyor: Julia ve Caio. Ailesine yakın kaynaklar, yıldız oyuncunun sağlık durumu nedeniyle futbola devam etmesinin riskli olduğunu ve artık önceliğinin ailesiyle daha fazla zaman geçirmek olduğunu belirtiyor.

Çin’de geçirdiği sekiz yılda haftada 400.000 sterlin kazanan Oscar, bu dönemde toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin gelir elde etti ve ailesinin geleceğini garanti altına aldı. Shanghai Port’ta geçirdiği bu yıllarda kulüple üç Çin Süper Ligi şampiyonluğu, bir FA Kupası ve bir Süper Kupa zaferi yaşadı. 248 maçta 77 gol, 141 asist üreterek Çin tarihinin en etkili yabancı futbolcularından biri oldu.

Kariyerine başladığı kulübe dönüş kısa sürdü

Stamford Bridge’de geçirdiği beş yılın ardından 2017’de 60 milyon sterlin karşılığında Çin’e transfer olan Oscar, geçen yıl Aralık ayında altyapısından yetiştiği Sao Paulo’ya dönerek üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak bu dönüş, beklenenden kısa sürdü.

Deneyimli oyuncu, son olarak Ağustos ayında Corinthians’a karşı forma giymiş ve yalnızca 20 dakika sahada kaldığı maçta bir omur kırığı yaşamıştı.

Sao Paulo kulübü Salı günü yaptığı açıklamada, Oscar’ın “kardiyolojik değişiklikler gösterdiğini”, kulübün sağlık ekibi ile Einstein Hastanesi uzmanlarının sahada hızlıca müdahale ettiğini ve oyuncunun hastaneye kaldırılarak ileri tetkikler için gözlem altına alındığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, oyuncunun mahremiyetine saygı gereği detaylı bilgilendirmenin Oscar ile mutabakata varıldıktan sonra paylaşılacağı belirtildi.

Chelsea’de unutulmaz yıllar

Oscar, 2012 ile 2016 yılları arasında Chelsea formasıyla 203 maçta 38 gol attı. Premier League, Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşayan Brezilyalı oyuncu, Jose Mourinho döneminde takımın en yaratıcı isimlerinden biri olarak dikkat çekmişti.