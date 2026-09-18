Mourinho Madrid'e dönüyor: Simeone yeniden karşısında

Arjantinli Diego Simeone ile Portekizli José Mourinho arasındaki karşılaşma, Atletico Madrid ile Real Madrid'in Wanda Metropolitano Stadı'nda yeni bir derbide karşı karşıya gelmesiyle yeniden canlanıyor. İki teknik direktör arasındaki son resmi mücadele, 30 Nisan 2014'te UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yaşanmıştı.

O maç, Chelsea ile Atletico Madrid arasında Stamford Bridge Stadı'nda oynanmıştı; ilk maç ise Vicente Calderon Stadı'nda golsüz beraberlikle sona ermişti.

Rövanş maçı belirleyiciydi; zira turnuvanın gerçek finaline ulaşmak için adeta bir "final" niteliği taşıyordu.

Chelsea'nin tek golünü Fernando Torres kaydetti; ardından Adrian Lopez, Diego Costa ve Arda Turan, maçı 3-1 kazanarak finale yükselen Atletico Madrid'in geri dönüşüne öncülük etti.

Bu, Simeone ile Mourinho arasındaki altıncı karşılaşmaydı; Arjantinli teknik direktör ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynamaya hazırlanıyordu.

Bundan önce, tam olarak 17 Mayıs 2013'te iki takım Kral Kupası derbisinde karşılaşmıştı. Bu maç, Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk döneminin son perdesini ve Atletico Madrid'in Simeone ile yükselişinin belirleyici başlangıcını temsil ediyordu.

Bir sonraki sezon Atletico, Real Madrid ve Barcelona'yı geride bırakarak İspanya La Liga şampiyonluğunu kazandı.

Kral Kupası finalinde Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçti; ardından Atletico Madrid, Radamel Falcao'nun pasında Diego Costa ile skoru eşitledi.

Uzatmalarda Joao Miranda, Koke'nin pasında kafayla kaydettiği golle kupayı belirledi; Atletico ise maç boyunca beyazlı takımın pozisyonları ve direkler karşısında zorlandı.

O finalde Atletico Madrid'in kalesini Thibaut Courtois koruyordu; kendisi şu anda Real Madrid'in kalesini koruyor.

Mourinho, aralarındaki son 3 karşılaşmada Simeone'yi yenemedi; ilk 3'ünü ise kazanmıştı ve bunların tamamı Real Madrid ile Atletico Madrid maçlarında gerçekleşmişti: 11 Nisan 2012'de Calderon Stadı'nda 4-1, 1 Aralık 2012'de Santiago Bernabeu Stadı'nda 2-0 ve 27 Nisan 2013'te Manzanares Stadı'nda 2-1 kazanmıştı.

Simeone bu süre boyunca Atletico Madrid'in teknik direktörü olarak kalırken, Mourinho geçen yaz geri dönmeden önce Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırdı; bu süre zarfında Atletico'yla, Simeone'yle ya da Wanda Metropolitano Stadı'yla karşılaşmadı.

Real Madrid teknik direktörlüğü döneminde Mourinho, Simeone karşısında 9 maçta yalnızca bir galibiyet elde etti; bu da Kral Kupası finalindeydi. Diğer karşılaşmalar ise Arjantinli teknik direktörün lehine sonuçlandı.