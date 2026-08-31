Mourinho krizde: Real, Inter karşısında 3 silahını kaybetti

Real Madrid, önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Inter Milan'ı ağırlayacak.

Defensa Central ağının aktardığına göre, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Inter Milan maçına 3 oyuncunun yokluğu nedeniyle orta saha sorunlarıyla başlayacak.

Arda Güler, Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga'nın hiçbiri cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Üç oyuncu da geçen sezonki Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son Avrupa maçında kırmızı kart görmüştü.

Mourinho, orta sahasındaki 4 asli oyuncudan 3'ünün geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlarında kırmızı kart görmesinin ardından, Santiago Bernabeu'da Inter Milan karşısında tamamen yeni bir orta saha kurmak zorunda kalacak.

Camavinga ve Arda Güler, turnuvanın çeyrek final rövanşında Bayern Münih karşısında kırmızı kart görürken, Bernardo Silva son 16 turu rövanşında Real Madrid karşısında oyundan atılmıştı.

Şu an itibarıyla maç için en olası senaryo, Real Madrid'in Aurelien Tchouameni'yi yeniden kadroya kazandırmaya çalışması ve Fransız oyuncunun orta sahada Fede Valverde'nin partneri olması gibi görünüyor.

Bu amaçla planlanan, Tchouameni'nin La Liga'da Real Betis karşısında bir miktar süre alması, ancak bu henüz kesinleşmedi.

Tchouameni, tatilden bazı ağrılarla dönmesi ve bu ağrıların takım arkadaşlarıyla aynı fiziksel seviyeye ulaşmasını engellemesinin ardından, sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz hiçbir maçta forma giymedi.

Öte yandan Thiago Pitarch de sakat. Bu da Mourinho'nun, lig aşamasının en hassas ve zorlu maçlarından birinde, elindeki sınırlı seçeneklerle rekabet edebilecek bir orta saha kurmakla yükümlü olacağı anlamına geliyor.

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