“Mourinho beni aradı ve ertesi gün imza için buluştuk!”

Eski Inter ve Milan oyuncusu Sulley Muntari, Mourinho'nun onu nasıl transfer ettiğini ve Ibrahimovic'in Ballon d'Or'u kazanamama sebebini açıkladı.

Inter ve Milan’ın eski orta saha oyuncusu Sulley Muntari, Zlatan Ibrahimovic’in Ballon d'Or’u kazanamama sebebinin çok konuşması olduğunu söyledi. Ayrıca José Mourinho’nun kendisini Inter’e getirmek için yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.

Mourinho ile Inter transferi

Muntari, transfer sürecini şöyle anlattı:

“Mourinho 2008’de Afrika Uluslar Kupası sırasında Gana’daydı. Portsmouth’ta oynuyordum ve Chelsea’ye karşı iyi bir maç çıkarmıştım. Menajerim Inter’in benimle ilgilenebileceğini söylüyordu. Bir gün antrenmanda teknik direktörüm bana ‘İşte Inter gibi büyük bir kulübün seni istemesinin nedeni bu’ dedi. Aynı gün Jose Mourinho beni aradı ve ‘Benim için oynamak ister misin?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim ve o da bana ‘Yarın Milano’da görüşürüz’ dedi. Ertesi gün Inter’e imza attım.”

Muntari, Inter ile 2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere üçleme başarısı yaşadı. Milan’a transfer olduğunda ise 2011-12 sezonunda lig ikinciliği elde etti.

Ibrahimovic Ballon d'Or için çok konuştu

Muntari, Inter ve Milan’da birlikte forma giydiği Zlatan Ibrahimovic hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsveçli yıldızın en iyi döneminin tartışmasız olduğunu belirten Muntari, Ballon d'Or’u kazanamama sebebini şu sözlerle açıkladı:

“Zlatan bir takım arkadaşı olarak beni hiç korkutmadı. O, herkesten en iyisini isteyen biriydi. Antrenmanlarda bile kazanmayı hedeflerdi. Inter ve Milan’da onunla oynadım. Gerçekten döneminin en iyi oyuncularından biriydi. Ancak çok fazla konuştuğu için ona Ballon d'Or vermek istemediler.”

Muntari, kariyerinde 270 Serie A maçına çıkıp 27 gol attı ve 21 asist yaptı. 2021-22 sezonunda Accra Hearts of Oak forması giydikten sonra futbolu bıraktı.