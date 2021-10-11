Mostafa Mohamed, Mısır'da yıldızlaştı

Galatasaray'ın golcüsü Mohamed, millî formayla gollerine devam ediyor...

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, millî aradan önce oynanan Çaykur Rizespor maçında iki gol kaydetmiş ve uzun süren suskunluğunu bozmuştu.

Golcü oyuncu, yükselişini millî forma altında da devam ettirmeyi başardı.

Mostafa Mohamed, Mısır'ın Libya ile oynadığı maçın ilk yarısında takımının bulduğu iki gole de direkt etki etti.

Mısır'da Mostafa Mohamed şov

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır, Libya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mısır'ın 2-0'lık üstünlükle önde kapattığı devreye Mostafa Mohamed damga vurdu.

39. dakikada ilk golün asistini yapan Galatasaraylı golcü, 45+4'te ise rakip fileleri kendisi havalandırdı.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alacak mı?

Galatasaray, Mısırlı golcüyü geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten bir buçuk yıllığına kiralamıştı. Mostafa Mohamed'in dört milyon dolar'lık satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Fanatik, Galatasaray'ın devre arasında Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanmak istediğini yazmıştı.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray performansı

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 31 maçta terletti.

Golcü oyuncu, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı.

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