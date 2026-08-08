Mosimane bir Dünya Kupası milli takımının başına geçiyor

Güney Afrika Futbol Federasyonu Ulusal Yürütme Kurulu, Hugo Broos'un ayrılmasının ardından Pitso Mosimane'nin Bafana Bafana'nın başına dönmesini onayladı.

Africa Soccer sitesinin aktardığına göre, Mosimane'nin dönüşüne ilişkin karar, futbol federasyonunun merkezinde düzenlenen Ulusal Yürütme Kurulu'nun olağanüstü toplantısında kesinleşti.

Mosimane, ülkesinin milli takımının teknik direktörlüğüne dönmek ve geçtiğimiz ay teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıklayan Hugo Broos'un yerini almak için büyük destek gördü. Broos, Bafana Bafana'yı 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna taşımıştı.

Güney Afrika Federasyonu Başkanı Danny Jordaan, Mosimane'nin göreve getirilmesinin resmen açıklanmasından önce bazı son işlemlerin hâlâ tamamlanması gerektiğini söyledi.

Jordaan, "Ulusal Yürütme Kurulu, Mosimane'nin göreve getirilmesini onayladı, ancak hâlâ askıda kalan bazı ayrıntıları sonuçlandırmamız gerekiyor. Konuyu önümüzdeki hafta içinde resmen açıklayacağız." dedi.

Federasyonun Mosimane'nin göreve getirilmesine onayı, Bafana Bafana'nın 2026 Dünya Kupası'ndan dönmesinin ardından geldi. Milli takım, turnuvada ikinci tura ülke tarihinde ilk kez yükselmişti.

Mosimane, aralarında en dikkat çekeni Mısır ekibi Al Ahly, Sundowns ve ayrıca Suudi Arabistan ekibi Al Ahli olmak üzere birçok teknik direktörlük tecrübesi yaşadı; ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'yı da çalıştırdı.