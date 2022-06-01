Monza'nın sahibi Berlusconi, Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'yi transfer etmek istiyor: "Geri gelip bizimle oynamasını istedim”

Berlusconi, kulüple ilgili planlarını ve yükselmenin ardından yapılacak kutlamaları ele aldı.

Silvio Berlusconi, Monza'yı 'süper takım' yapma arzusunun altını çizdi ve Mario Balotelli'nin kulübe katılmasını istediğini doğruladı.

2018'den beri eski İtalya Başbakanı'nın sahibi olduğu Monza, Serie B play-off finalinde Pisa'yı mağlup ederek 2022-23 Serie A sezonunda yerini garantiledi. Monza, böylece tarihinde ilk kez Serie A'da mücadele etme şansı yakaladı.

Ne söylendi?

Sky Sports Italia'ya konuşan Berlusconi, ilk olarak kulüple ilgili planlarını ve yükselmenin ardından yapılacak kutlamaları ele aldı.

"Monza'yı süper bir takım yapabiliriz, kulübün Serie A'ya yükselişinin tutarlı olmasını istiyorum. Monza'ya gelmeden önce Cenova'dan geçerek büyük bir kutlama bekliyordum, iltifatlar ve iyi dilekler beni şaşırttı.

“Sonra otobüsümüz şehirden geçerken insanların mutluluğu vardı. Şimdi kutlamak güzel, yarından itibaren geleceği düşüneceğiz."

Bu sezon 31 lig maçında 18 gol atan Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'ye Monza kadrosunda yer teklif ettiğini doğruladı.

"Geri gelip bizimle oynamasını istedim” dedi.

Eski Milan sahibi, Monza'nın iki hedefine değindi.

“Güleryüzlü ve etkili olmak. Kulübün yönetimi çok açık ve yardımsever. Bütün oyuncular iyi anlaşıyor. Kimsenin ayrılmayı düşündüğünü sanmıyorum.

"Özellikle oyun tekniklerimiz için iyi bir takımımız var."

Son olarak Berlusconi, Balotelli'nin yükselme partisindeki varlığını ve gelecekle ilgili hayallerini tartıştı.

"Uzun zamandır arkadaşız. Gülmek için geri gelip burada oynamak isteyip istemediğini sordum ve 'yarın' dedi. Ama yarın oynamıyoruz.

"Kulübün planlarına uyup uymayacağını göreceğiz.

"Rüyalar mı? En çok kazanan başkan benim, hayalim şimdiden gerçekleşti” dedi.

Monza, gelecek sezon Serie A'da küme düşen Cagliari, Genoa ve Venezia'nın yerine Lecce ve Cremonese ile birlikte İtalya'nın en üst liginde boy gösterecek.

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