YORUM | Mane'nin ayrılışı Liverpool'u sert bir şekilde etkileyecek ancak Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalp kırıklığından kurtulacak

Senegalli süperstar muhtemelen bu yaz Bayern Münih'e gidecek, peki Jurgen Klopp yerini nasıl dolduracak?

Futbolda çoğu kişiden daha deneyimli olmasına rağmen James Milner gözlerine inanamadı.

"Ne görüyorum ben?!" Gözleri kocaman açıldı ve gülümsedi. "Vay!"

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e yenildikleri için kalbi kırılmış ve Stade de France dışındaki taraftarlara yapılan muameleden mideleri bulanmış halde bir güne uyanmışlardı.

O zaman onlara bir otobüsle gezmeyi, marşlar söylemeyi ve şehirde geçit töreni yapmayı isteyip istemediklerini sorsaydınız, büyük ihtimalle hayır derdi. Andy Robertson, "Ondan korkuyorduk," diye itiraf etti.

Kupa kazanmaları gerekmiyordu. Birkaç saat sonra, Robertson hayranlarına "kalbimin derinliklerinden" teşekkür ediyor, Jordan Henderson "hayatımın en güzel günlerinden biri" diye tweet atıyordu ve Milner kedi gibi sırıtıyordu.

Yarım milyondan fazla taraftar Liverpool sokaklarını doldurdu ve takımlarını bu sezonki başarılarından dolayı takdir ett. Virgil van Dijk, "Buna ihtiyacımız vardı," dedi.

Sezon hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde istenildiği gibi bitmemiş olabilir. Ancak Liverpool taraftarları bu sezon takımlarıyla gurur duydu.

Takımlarını takdir ediyorlar ve iş krize geldiğinde oyundaki incelikleri anlıyorlar. Hayatta ve kesinlikle futbolda her şeye sahip olamazsınız, ancak Liverpool bir süreliğine onlara olabileceklerine inandırdı.

Jürgen Klopp için Liverpool'un yeri belli 🥇 pic.twitter.com/r54K8wifkU — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 29, 2022

'Sadece' Carabao Kupası ve FA Kupası ile yetinmeleri gerekiyor. Dört yerine iki kupa. Bazı rakip taraftarlara göre komik. Yetersiz diyebilirler.

Hatta bir ulusal gazete köşe yazarı Klopp'un takımının tarrihte nerede yer alacağını sorgularken daha fazla kupa kazanmaları gerektiğini söyledi.

Elbette hayal kırıklığı olacaktır. Kendileri bu durumu yansıtmasa da... Jurgen Klopp ve ekibi bu konuda iyidir; acıyı yakıt olarak kullanmak, aksiliklerden öğrenmek ve daha güçlü dönmek.

Bunu en son 2018'de Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettiklerinde yaptılar. Kiev'deki bu yenilgiden sonraki iki yıl içinde Avrupa, Dünya ve Premier Lig şampiyonu oldular.

Bunun tekrarı üzerine bahse girerseniz cesur bir bahisçi olurdunuz. Manchester City şimdi hiç olmadığı kadar güçlü görünüyor ve gelecek sezon Erling Haaland'ın gelişiyle daha da güçlenecek.

Ama kesinlikle Liverpool, zirvede kalacak. Klopp, 2026'ya kadar sözleşme uzattı ve bu süreçte Liverpool kesinlikle yarışmacı olacak.

Değişiklikler olacak tabii. Oyuncular gidecek ve gelecek.

Sözleşmelere ve kulübün yetenekli gençlerinden hangisinin bir sonraki adımı atabileceğine dair kararlar alınmalı. Liverpool'un birçoğu için büyük umutları var, ancak zamanlama her şeydir.

Büyük bir ayrılık giderek daha olası görünüyor. Sadio Mane, yeni durağı Bayern Münih olmak üzere ayrılmak istiyor.

Senegalli yıldız, Klopp'un kilit adamlarından biri oldu ve öyle olmaya devam ediyor. Yetenek, atletizm ve kararlılığın eşsiz karışımına sahip bir oyuncu.

Yoksa bu kutlama Sadio Mane'nin Liverpool'a vedası mı? 🥺 pic.twitter.com/m1IRmWlHcc — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 29, 2022

Mohamed Salah, en az bir yıl daha kalacağını - sözleşme görüşmelerinin yaz boyunca devam etmesini, gelecek sezon tekrar 20'den fazla gol atmayı beklediğini söyledi.

Ancak, Roberto Firmino'nun sözleşme süresi sona eriyor. Brezilyalı, Salah ve Mane gibi, sözleşmesinde bir yıl kaldı, ancak Liverpool ona bir uzatma teklif ederse sürpriz olur.

Peki ya Naby Keita ve Alex Oxlade-Chamberlain? Onlar da sözleşmelerinin son 12 ayına girmek üzereler.

Hem Keita hem de chamberlain ayrılmak istiyorlar.

Chamberlain'e özellikle Premier Lig ekiplerinin ilgisi var. West Ham

Aston Villa ve Newcastle, 28 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.

Bu arada Milner'ın önümüzdeki ay sözleşmesi bitiyor, ancak Klopp 36 yaşındaki oyuncunun en az bir yıl daha kalmasını istiyor.

Divock Origi, AC Milan'a gidiyor.

Öte yandan yeni transferler de yolda. Fulham'ın heyecan verici genç oyuncusu Fabio Carvalho, 1 Temmuz'da takıma katılacak. Kırmızılar, forvet hattının herhangi bir yerinde görev yapabilecek 19 yaşındaki oyuncu için 8 milyon sterlin (10.1 milyon dolar) değerinde bir anlaşmayı kabul etti.

16 yaşındaki kanat oyuncusu Ben Doak da Celtic'ten geliyor. Aberdeen ve İskoçya U21'in sağ beki Calvin Ramsay da Liverpool'un gözünü çevirdiği isimlerden.

Yine de Mane'nin gidişini nasıl idare edecekleri çok büyük soru işareti olacak. Liverpool kaynakları, yerine biri gelmedikçe gitmesine izin verilmeyeceği konusunda ısrar ediyor. Ancak onun gibi birini, sağ kanatta, sol kanatta ve merkezi forvet olarak dünya standartlarında bir performans sergileyen bir oyuncuyu nasıl bulacaksınız?

Önümüzdeki ay resmi olarak Michael Edwards'ın yerini alacak olan sportif direktör Julian Ward'ın ve ekibinin karşı karşıya olduğu zorluk bu.

Daha önce de değerli isimleri seçmişlerdi. Mane, Salah ve Firmino gibi veya daha yakın zamanda Diogo Jota ve Luis Diaz ile başarılı oldular. Bu yaz aynı numarayı tekrarlamaları gerekecek.

Sonuç olarak, Liverpool taraftarları için merak uyandıran ama heyecan verici bir yaz oluyor.

Görünüşe göre geri dönüş çoktan başladı.