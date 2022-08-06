Futbol ve magazin dünyasının en önemli figürlerinden olan çift, artık her şeyin sonuna gelmiş gibi görünüyor.

İtalya'da herkes, çoğu zaman büyük aşk hikayeleri için deli olmuştur ve Mauro Icardi ile menajeri ve karısı olan Wanda Nara arasındaki sansasyonel ilişki medyanın büyük ilgisini çekiyor.

İtalya'da bugün gündeme oturan ikili hakkındaki haberlerde, ünlü çiftin boşanma aşamasında olduğu belirtildi.

Ne söylendi?

Corriere della Sera'ya göre, Nara ve Icardi sekiz yıllık evliliklerinin ardından ikinci bir fırtınalı kriz yaşıyorlar. Boşanmanın konuşulduğu Nara'ya atfedilen bazı ses dosyaları da ortalıkta dolaşıyor.

Ancak, Arjantinli forvet bütün iddiaları reddediyor.

Birkaç ay önce Icardi'nin, China Suarez adlı bir modelle iddia edilen ihanetinin depreminden sonra spor dünyasının en tutkulu ilişkilerinden birisi bu sefer kesin olarak bitebilir.

Çift arasında, son günlerde yaşanan tartışmaların bu sefer onarılamayacak kadar karmaşık olduğu kanıtlanıyor.

Ses kaydında, Arjantinli forvet Maxi Lopez'in eski eşi Nara'nın, Icardi'den ayrılmak için girişimlere başladığı duyuluyor:

"Arjantin'e Mauro'dan boşanacağım için geldim. Şu an boşanmayı planlıyorum.

"Birkaç gün daha kalacağım ve sonra ihtiyacım olan her şeyi almak için geri geleceğim.

"Boşanmak için bir şeyler ayarlıyorum, çünkü artık dayanamıyorum."

Ne konuşuluyor?

Corriere della Sera'ya göre, Icardi ve Nara boşanmada yaklaşık 60 milyon Euro'luk varlıklarını paylaşacaklar. Nara, kocasıyla ilgili iki ekonomik faaliyeti yönettiği World Marketing Football şirketinin ve Mauro Icardi'nin 'MI9' markası ve 2017'de işbirliği yapmaya başladığı giyim ve kozmetik markası 'Wan Collection'ın da sahibi.

Birkaç ay sonra Nara, Icardi'den ayrılacak olan 'Wanda Cosmetics' adlı başka bir işletmeyi açtı. Icardi'nin PSG'den Monza'ya tartışmalı transferi, söylentilerin doğru olma olasılığını artırıyor.

Ailesindeki kriz, forvet oyuncusunu Paris'ten ayrılmaya zorlardı.

Milan'da ailesinin hâlâ bir dairesi var ve boşanma durumunda olan Icardi, ailesinin muhtemelen geri döneceği şehre çok yakın olmayı planladığı için İtalya'ya geri döndü.

Icardi iddiaları yalanladı

Icardi bunu reddediyor ve kendini savunmak için sosyal medya hesabını kullanıyor.

Wanda Nara ile tutkulu bir öpücükle bir fotoğraf yayımlayan Icardi, 'Hayatım hakkında bir şeyler icat edenler ve onlara inananlar arasında beni daha fazla kim üzüyor bilmiyorum.

"Ne yazık ki Arjantin'e düşen televizyon bombası bir deprem yarattı" diyerek üzüntüsünü vurguladı.

Daha fazlası için:

Newcastle United'ın Suudi sahipleri Kamu Yatırım Fonunun, Chelsea'nin yeni çoğunluk hissedarı Clearlake Capital'in büyük yatırımcıları olduğu ortaya çıktı