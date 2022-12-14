Silvio Berlusconi, sezonun ikinci yarısında Milan veya Juventus'u yenebilmeleri halinde Monza takımına içinde kadınların olduğu bir otobüs sözü verdi.

NE OLDU? Monza, Serie B play-off galibi olarak 2021-22'de tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseldi ve şu anda ligde 16 puanla 14. sırada bulunuyor. Kümede kalırlarsa, sezon onlar adına başarılı bir şekilde geçmiş olacak. Kulüp başkanı Berlusconi, salı günü teknik kadroyla birlikte bir Noel yemeği için bir araya geldi ve oyunculara, yeni yılda Serie A'nın en iyi takımlarından bir veya ikisini yenmeleri halinde tuhaf bir ödül sözü verdi.

NE SÖYLENDİ? Berlusconi, yemekte şunları söyledi: "Genç takımımızda, yeni bir teknik direktör olan Raffaele Palladino'yu bulduk. O; iyi, zeki, kibar ve gençlerimizi harekete geçirebiliyor.

"Ayrıca oyuncular için ekstra bir teşvik eklemeye karar verdim. Bu yüzden çocuklara Milan, Juventus ve benzer seviyede bir takımı yendikleri takdirde f**şe dolusu bir otobüs vereceğim."

DAHA BÜYÜK RESİM: Monza, eylül ayında evinde Juventus'u yenmesine rağmen, Palladino'nun öğrencileri Napoli, AS Roma, Milan ve Lazio gibi diğer ağır toplara mağlup oldu.

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MONZA İÇİN SIRADA NE VAR? Serie A ekibi, 4 Ocak'ta Fiorentina'ya karşı mücadele edecek. Monza, bu maçtan gün sonra ise Inter ile karşılaşacak.