Mohamed Salah yeni adresine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor

Suudi Arabistan futbolunun önde gelen isimleri, Mohamed Salah’ın yaz transfer döneminde Liverpool’dan ayrılmasının her geçen gün daha olası hale geldiği görüşünde. Mısırlı yıldız, Liverpool menajeri Arne Slot ile sezon içinde inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Ocak ayında bir ayrılık gündeme gelmese de, nihai kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.

Salah uzun süredir Suudi Arabistan’a yüksek bedelli bir transferle anılıyordu. Aralık ayında Slot ile kamuoyu önünde yaşanan görüş ayrılığı, bu söylentileri daha da güçlendirdi. Tecrübeli oyuncu, Liverpool’un formsuz bir dönemden geçtiği süreçte teknik heyetin kendisini “feda ettiğini” düşünmüş ve bu durum ayrılık ihtimalini ciddi biçimde gündeme getirmişti.

Ancak Salah’ın Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır millî takımı formasıyla Liverpool’dan uzak kaldığı süre, tarafların tansiyonu düşürmesine de yardımcı oldu. Ortamın yatışmasının ardından Salah, dönüşünde Marsilya karşısında alınan 3-0’lık galibiyette doğrudan ilk 11’de yer aldı ve sahadaki performansıyla yeniden odak noktası oldu.

Suudi Arabistan için özel bir figür

Suudi futbol yatırımları son dönemde hız kesmiş gibi görünse de, Salah’ın konumu birçok yıldızdan farklı değerlendiriliyor. Dünyanın en tanınmış Müslüman futbolcularından biri olan yıldız oyuncu, hem sportif hem de sembolik açıdan Suudi Arabistan için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ülkenin en güçlü kulüplerinin ilgisi sürüyor.

The i Paper, Salah’ın Liverpool’dan Suudi Pro Ligi’ne yaz transferinin “kaçınılmaz” olduğunu düşünen kaynaklara dayandırdığı haberinde bu beklentinin altını çizdi. Daha önce Al-Hilal, Al-Qadisah ve Neom’un Salah’la ilgilendiği öne sürülmüştü. Pro Ligi Başkanı Omar Mugharbel de yıldız oyuncunun ligde memnuniyetle karşılanacağını açıkça ifade etmişti.

Vinicius Junior ile birlikte ana hedef

The Telegraph’ın haberine göre, Suudi Pro Ligi’nin yaz transfer dönemindeki iki ana hedefi Salah ve Vinicius Junior. Ayrıca Sadio Mane, Fabinho, N’Golo Kante ve Karim Benzema gibi isimlerin de 2026 için potansiyel adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Ligin ivmesini koruması için yaz aylarında ses getirecek bir hamleye ihtiyaç olduğu görüşü hakim.

Bu algının güçlenmesi, özellikle Kante ve Ruben Neves’in bu ay Suudi Arabistan’dan ayrılması halinde daha da belirginleşecek. Kante’nin Al-Ittihad’dan Fenerbahçe’ye transferi için görüşmelerde bulunduğu, Neves’in ise Manchester United başta olmak üzere Avrupa’dan talipleri olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Suudi Pro Ligi, Katar Yıldızlar Ligi’nin Roberto Firmino, Marco Verratti ve Julian Draxler gibi yıldızları kadrosuna katmasıyla artan rekabetin de farkında.

Sözleşme ve Liverpool’un tutumu

Salah, geçen sezonun sonunda haftalık 350.000 sterlin değerinde yeni bir sözleşmeye imza atmış ve kontratını Haziran 2027’ye kadar uzatmıştı. Liverpool, Eylül 2023’te Al-Ittihad’dan gelen 150 milyon sterlinlik teklifi reddetmiş ve oyuncunun satılık olmadığını vurgulamıştı.

Slot ise Marsilya galibiyetinin ardından Salah’ın profesyonelliğini şu sözlerle övdü:

“Farklı bir takımda bir aydan fazla süre uzak kalmasına rağmen, sadece bir günlük antrenmanın ardından 90 dakika oynayabilecek durumda olması, onun ne kadar profesyonel bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Gole çok yakındı. Normalde gol atardı ama üç gol attığımız için bu bizim adımıza bir sorun olmadı.”