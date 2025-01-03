Mohamed Salah Suudi Arabistan'a gitmiyor ama Liverpool'da da kalmıyor! Çılgın teklifin detayları ortaya çıktı

Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ı gelecek yaz bedelsiz transferle kadrosuna katmayı hedefliyor. Fransız gazeteci Romain Collet Gaudin'in haberine göre, PSG, Mısırlı yıldız için oldukça cazip bir teklif hazırladı.

PSG, Mohamed Salah’a haftalık 500 bin euro maaş ve üç yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır. Bu teklif, 31 yaşındaki oyuncunun futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Liverpool’un ise Salah’a iki yıllık bir uzatma sözleşmesi ve haftalık 400 bin euro maaş önerdiği belirtiliyor.

Bu iki kulüp arasındaki maaş farkı ve sözleşme süresi, Salah’ın kariyer planlaması açısından kritik bir seçim yapmasını gerektirebilir.

Salah’ın Liverpool’daki durumu

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla tarih yazdı ve kulübün modern dönemdeki en başarılı oyuncularından biri haline geldi. Ancak, oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olması ve iki kulüp arasındaki teklif farkları, Mısırlı yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

PSG’nin kadrosuna yeni bir süper yıldız eklemek istemesi, Salah’ın potansiyel transferinin yalnızca ekonomik değil, sportif açıdan da büyük bir anlam taşıyacağını gösteriyor.