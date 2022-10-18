Lorenzo Insigne, MLS'teki çok sayıda yıldızı geride bırakarak ligin en çok kazanan oyuncusu oldu.

Napoli ile olan kontratını sonlandırdıktan sonra MLS takımlarından Toronto FC'ye transfer olan İtalyan yıldız Lorenzo Insigne, yılda 14 milyon dolar'lık kazancıyla MLS'in en fazla kazanan oyuncusu oldu. MLS Oyuncular Derneği, Pazartesi günü yapılan açıklamada oyuncuların yıllık maaş bilgi raporunu yayımlarken, çok sayıda yıldız isim Insigne'nin gerisinde kaldı.

MLS'in en fazla kazanan 25 oyuncusu

Oyuncu Takım Yıllık ücret Lorenzo Insigne Toronto FC $14,000,000 Xherdan Shaqiri Chicago Fire $8,153,000 Javier Hernandez LA Galaxy $7,442,750 Federico Bernardeschi Toronto FC $6,256,322 Douglas Costa LA Galaxy $5,800,000 Gonzalo Higuain Inter Miami $5,246,750 Hector Herrera Houston Dynamo $5,246,875 Alejandro Pozuelo Inter Miami $4,693,000 Luiz Araujo Atlanta United $4,480,333 Jozy Altidore New England Revolution $4,264,963 Christian Benteke D.C. United $4,182,778 Josef Martinez Atlanta United $4,141,667 Lucas Zelarayan Columbus Crew $3,700,000 Carles Gil New England Revolution $3,545,833 Rodolfo Pizarro Inter Miami $3,350,000 Nico Lodeiro Seattle Sounders $3,256,667 Franco Jara FC Dallas $3,227,000 Raul Ruidiaz Seattle Sounders $3,227,000 Victor Wanyama CF Montreal $3,091,667 Cucho Hernandez Columbus Crew $2,886,000 Carlos Vela LAFC $2,737,500 Gustavo Bou New England Revolution $2,386,667 Gareth Bale LAFC $2,386,667 Gaston Gimenez Chicago Fire $2,360,667 Walker Zimmerman Nashville SC $2,345,214

Toplam bütçesi 32.2 milyon euro olan Kanada ekibi Toronto FC, maaş konusunda açık ara bir şekilde en çok harcama yapan MLS takımı oldu. Insigne'nin yanı sıra Bernardeschi'yi de kadrosunda bulunduran Toronto'nun bu iki oyuncuya ödediği ücret, MLS'teki üç takım dışındaki tüm takımların maaş bütçesinden daha fazla olarak göze çarpıyor.

Ligin en düşük bütçeli takım olan New York Red Bulls, 9.6 milyon dolar'lık bütçesiyle Insigne'den daha az ücrete oynarken, Toronto'nun tüm bu yüklü harcamalara rağmen play off'lara kalamaması da dikkat çekiyor.