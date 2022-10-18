Napoli ile olan kontratını sonlandırdıktan sonra MLS takımlarından Toronto FC'ye transfer olan İtalyan yıldız Lorenzo Insigne, yılda 14 milyon dolar'lık kazancıyla MLS'in en fazla kazanan oyuncusu oldu. MLS Oyuncular Derneği, Pazartesi günü yapılan açıklamada oyuncuların yıllık maaş bilgi raporunu yayımlarken, çok sayıda yıldız isim Insigne'nin gerisinde kaldı.
MLS'in en fazla kazanan 25 oyuncusu
Oyuncu
Takım
Yıllık ücret
Lorenzo Insigne
Toronto FC
$14,000,000
Xherdan Shaqiri
Chicago Fire
$8,153,000
Javier Hernandez
LA Galaxy
$7,442,750
Federico Bernardeschi
Toronto FC
$6,256,322
Douglas Costa
LA Galaxy
$5,800,000
Gonzalo Higuain
Inter Miami
$5,246,750
Hector Herrera
Houston Dynamo
$5,246,875
Alejandro Pozuelo
Inter Miami
$4,693,000
Luiz Araujo
Atlanta United
$4,480,333
Jozy Altidore
New England Revolution
$4,264,963
Christian Benteke
D.C. United
$4,182,778
Josef Martinez
Atlanta United
$4,141,667
Lucas Zelarayan
Columbus Crew
$3,700,000
Carles Gil
New England Revolution
$3,545,833
Rodolfo Pizarro
Inter Miami
$3,350,000
Nico Lodeiro
Seattle Sounders
$3,256,667
Franco Jara
FC Dallas
$3,227,000
Raul Ruidiaz
Seattle Sounders
$3,227,000
Victor Wanyama
CF Montreal
$3,091,667
Cucho Hernandez
Columbus Crew
$2,886,000
Carlos Vela
LAFC
$2,737,500
Gustavo Bou
New England Revolution
$2,386,667
Gareth Bale
LAFC
$2,386,667
Gaston Gimenez
Chicago Fire
$2,360,667
Walker Zimmerman
Nashville SC
$2,345,214
Toplam bütçesi 32.2 milyon euro olan Kanada ekibi Toronto FC, maaş konusunda açık ara bir şekilde en çok harcama yapan MLS takımı oldu. Insigne'nin yanı sıra Bernardeschi'yi de kadrosunda bulunduran Toronto'nun bu iki oyuncuya ödediği ücret, MLS'teki üç takım dışındaki tüm takımların maaş bütçesinden daha fazla olarak göze çarpıyor.
Ligin en düşük bütçeli takım olan New York Red Bulls, 9.6 milyon dolar'lık bütçesiyle Insigne'den daha az ücrete oynarken, Toronto'nun tüm bu yüklü harcamalara rağmen play off'lara kalamaması da dikkat çekiyor.