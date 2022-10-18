MLS'in en fazla kazanan oyuncusu Lorenzo Insigne, takımı Toronto FC'yi play off'lara taşıyamadı

Uğur Aktan|
Lorenzo Insigne Toronto FC 2022Getty Images
MLSTorontoL. InsigneF. BernardeschiG. BaleH. HerreraC. Benteke

Lorenzo Insigne, MLS'teki çok sayıda yıldızı geride bırakarak ligin en çok kazanan oyuncusu oldu.

Napoli ile olan kontratını sonlandırdıktan sonra MLS takımlarından Toronto FC'ye transfer olan İtalyan yıldız Lorenzo Insigne, yılda 14 milyon dolar'lık kazancıyla MLS'in en fazla kazanan oyuncusu oldu. MLS Oyuncular Derneği, Pazartesi günü yapılan açıklamada oyuncuların yıllık maaş bilgi raporunu yayımlarken, çok sayıda yıldız isim Insigne'nin gerisinde kaldı.

MLS'in en fazla kazanan 25 oyuncusu

Oyuncu

Takım

Yıllık ücret

Lorenzo Insigne

Toronto FC

$14,000,000

Xherdan Shaqiri

Chicago Fire

$8,153,000

Javier Hernandez

LA Galaxy

$7,442,750

Federico Bernardeschi

Toronto FC

$6,256,322

Douglas Costa

LA Galaxy

$5,800,000

Gonzalo Higuain

Inter Miami

$5,246,750

Hector Herrera

Houston Dynamo

$5,246,875

Alejandro Pozuelo

Inter Miami

$4,693,000

Luiz Araujo

Atlanta United

$4,480,333

Jozy Altidore

New England Revolution

$4,264,963

Christian Benteke

D.C. United

$4,182,778

Josef Martinez

Atlanta United

$4,141,667

Lucas Zelarayan

Columbus Crew

$3,700,000

Carles Gil

New England Revolution

$3,545,833

Rodolfo Pizarro

Inter Miami

$3,350,000

Nico Lodeiro

Seattle Sounders

$3,256,667

Franco Jara

FC Dallas

$3,227,000

Raul Ruidiaz

Seattle Sounders

$3,227,000

Victor Wanyama

CF Montreal

$3,091,667

Cucho Hernandez

Columbus Crew

$2,886,000

Carlos Vela

LAFC

$2,737,500

Gustavo Bou

New England Revolution

$2,386,667

Gareth Bale

LAFC

$2,386,667

Gaston Gimenez

Chicago Fire

$2,360,667

Walker Zimmerman

Nashville SC

$2,345,214

Toplam bütçesi 32.2 milyon euro olan Kanada ekibi Toronto FC, maaş konusunda açık ara bir şekilde en çok harcama yapan MLS takımı oldu. Insigne'nin yanı sıra Bernardeschi'yi de kadrosunda bulunduran Toronto'nun bu iki oyuncuya ödediği ücret, MLS'teki üç takım dışındaki tüm takımların maaş bütçesinden daha fazla olarak göze çarpıyor. 

Ligin en düşük bütçeli takım olan New York Red Bulls, 9.6 milyon dolar'lık bütçesiyle Insigne'den daha az ücrete oynarken, Toronto'nun tüm bu yüklü harcamalara rağmen play off'lara kalamaması da dikkat çekiyor.

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