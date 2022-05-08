David Beckham, Pazar günkü Miami Formula 1 Grand Prix'sinden önce Ferrari pilotu LeClerc ile futbol oynadı.

MLS ekibi Inter Miami'nin yarı sahibi olan İngiltere Milli Takımı’nın eski kaptanı, Miami'de ilk kez düzenlenen yarışı izleyen bir yıldızlar galaksinin arasındaydı.

Beckham, yarış öncesinde keyifli bir zaman geçirmek amacındaydı ve Ferrari garajını ziyaret ettikten sonra, yarışa pole pozisyonunda başlamaya hazırlanan LeClerc ile futbol oynamaya karar verdi.

Ne söylendi?

Sky Sports'a Maimi’deki yarış hakkında konuşan Beckham, "Bence herkes için harika bir gün oluyor.

“Yarışı buraya getirmek inanılmaz. Miami çevresindeki heyecan gerçekten çok güzel.

"Herkes [Drive to Survive] programından ve özellikle ABD'de F1'e getirdiği heyecandan bahsediyor.

“Bu yüzden bunun inanılmaz olacağını düşünüyorum. Miami, Miami…

“Burası bir eğlence ve spor şehri.

"Yarışın rakipler arasında yakın geçeceğini düşünüyorum. [Takım patronu] Christian [Horner], Red Bull ve Ferrari ile sıkı ve heyecan verici bir yarış olacak” dedi.

Dünya şampiyonu Max Verstappen'in sezonun üçüncü Grand Prix galibiyetine ulaşmasıyla Beckham ile futbol oynayan Leclerc için sinir bozucu bir öğleden sonra oldu.

Beckham Ronaldo için ne dedi?

Ronaldo'nun Old Trafford'da kalma olasılığı hakkında konuşan Beckham şöyle konuştu:

"Açıkçası Cristiano, Messi ile beraber son 15 yılın en iyi oyuncularından birisi. Onun United'da kaldığını görmek takım için önemli.

“Taraftarlar ve onun için bu önemli, United'ın onun için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

"Ve hala en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Gol atmak ve pozisyon tasarlamak Cristiano'nun çok iyi yaptığı işler.

"Bu yaşta bile yaptığı şeyler gerçekten inanılmaz. Umarım devam eder ve umarım bir iki yıl daha kalır."

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