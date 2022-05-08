Beşiktaş'ın Süper Lig’in 36. Haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırladığı maç, iki takımın da karşılıklı ataklarıyla hızlı başladı.

Fenerbahçe, Filip Novak'ın altıncı dakikadaki golüyle öne geçti. Yalnızca iki dakika sonra, Sarı-Lacivertli ekibin golünü atan Novak kendi ceza sahasında topa elle müdahale edince Beşiktaş penaltı kazandı.

Rachid Ghezzal ile Michy Batshuayi arasında penaltıyı kimi kullanacağı konusunda yaşanan tartışmanın ardından topun başına Batshuayi geçti.

Ancak Belçikalı golcü, bu sezon ikinci kez beyaz noktadan çerçeveyi bulamadı. Batshuayi’nin vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Siyah-Beyazlı ekip 30. dakikada Kenan Karaman'ın düşürülmesiyle bir penaltı daha kazandı.

Bu kez topun başına geçen oyuncu Ghezzal’di. Cezayirli yıldız, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Maçın ilk yarısı, bu skorla tamamlandı.

Topun oyunda kalma süresinde en düşük rekor

Oldukça tempolu başlayan mücadele, Süper Lig’de bir ilke de sahne oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, bu sezon Süper Lig'de topun en düşük süre oyunda kaldığı maç oldu.

Derbide, topun oyunda kaldığı süre yalnızca 41 dakika 15 saniye oldu.

İlk yarısı oldukça gergin geçen mücadelenin ikinci yarısının başında tempo artış gösterse de maçın genelinde topun oyunda kalma süresi iki takım adına da hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi, iki takımın ilk yarıda bulduğu gollerle 1-1 sona erdi.

Gomez'den bu yana ilk

Maçta, ayrıca dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Batshuayi’nin, 2014/15 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig sezonunda iki penaltı kaçıran ikinci isim olmasıydı.

2015/16 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan Alman forvet Mario Gomez kullandığı üç penaltının sadece birini gole çevirebilmişti.

Batshuayi bu sezon ligde kullandığı ilk dört penaltıyı gole çevirmeyi başarmıştı. Başakşehir, Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında beyaz noktadan fileleri sarsan 28 yaşındaki oyuncu, 3 Nisan'daki Trabzonspor maçında kullandığı penaltıdan ise yararlanamadı.

Batshuayi bu sezona dek kariyerindeki toplam altı penaltı vuruşundan dördünü golle sonuçlandırmıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ligin 37. Haftasında sahasında Volkan Demirel’in ekibi Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, bir sonraki hafta Süper Lig’den düşmesi kesinleşen İzmir ekibi Göztepe’nin konuğu olacak.

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