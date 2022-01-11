Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın sabrı tükenebilir: "Liverpool'dan çılgınca şeyler istemiyorum"

Mohamed Salah, Liverpool ile yeni bir kontrat yapmasının sürpriz olmayacağını iddia ederken potansiyel bir yenileme konusundaki nihai kararın kulüp yetkililerinin elinde olduğunu söyledi.

Salah, 2017'de Roma'dan Anfield'a 50 milyon dolar karşılığında transfer olduğundan bu yana Liverpool için etkileyici bir figür oldu ve İngiliz ekibinde 229 maçında 148 gol attı.

Mısırlı yıldızın üst düzey performansı, Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool’un Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig’i kazanmasına büyük bir katkı sağladı.

Ancak, şu anda devam eden mevcut sözleşmesinin son 18 ayına girerken geleceğine dair bazı spekülasyonlar var.

Ne söylendi?

Salah, İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona ile adının defalarca anılmasına rağmen Anfield’da kalmak istediğini dile getirdi.

Ancak 29 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşmenin henüz yapılmamış olmasını Liverpool’dan yeterince iyi bir teklif almamasına bağlıyor.

Salah, GQ Magazine'e verdiği demeçte, son beş sezondaki performansından dolayı kulüpten iyi bir teklif alması gerektiğini düşünüyor:

"Kalmak istiyorum, ama bu benim elimde değil. Bu onların elinde.

"Ne istediğimi biliyorlar. Liverpool'dan çılgınca şeyler istemiyorum. Bir şey istediğimde, bana verebileceklerini gösteriyorlar, çünkü kulüp için yaptıklarımı biliyorlar.

“Artık beşinci yılımdayım. Kulübü çok iyi tanıyorum. Taraftarlarımızı seviyorum ve onlar da beni seviyor."

Ballon d'Or'da Salah

Salah geçen sezon Liverpool formasıyla 31 gol attı ve 2021-22 sezonunun ilk yarısında Klopp'un ekibinin başarılar kazanmasına katkıda bulundu.

Mısırlı milli oyuncunun, şu anda çıktığı 26 maçta 23 golü var fakat çabaları onun 2021 Ballon d'Or sıralamasında yalnızca yedinci sırada yer almasını sağladı.

Lionel Messi yedinci Altın Top'unu kazanırken Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Cristiano Ronaldo da oylama sürecinde hayal kırıklığına uğrayan Mohamed Salah'ın önündeydi.

Ballon d'Or konusunda ne düşündüğü sorulan Salah, "Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum.

"Ama Ballon d'Or'u kazanmasam bile iyi bir hayatım olacak. Bazen bu tip ödüller sadece politiktir” dedi.

Salah; Mısır’ın Nijerya'ya karşı yapacağı maç öncesinde Afrika Uluslar Kupası’ndaki temel hedefleri için şunları ekledi:

“Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak istiyorum ve yeniden Dünya Kupası'na katılmak istiyorum.”

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