Galatasaray, Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i İstanbul'a getiriyor

Galatasaray, teknik direktör konusunda görüşme halinde olduğu Pep Guardiola’nın eski yardımcısı Domenec Torrent’i İstanbul’a getiriyor.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra tüm dikkatini yeni hoca arayışlarına çevirmişti.

Listenin ilk sırasında bulunan Torrent ile iletişime geçildiği ve 59 yaşındaki menajerin, en kısa sürede takımın başına geçeceği ifade edildi.

Ne söylendi?

Beinsports'un haberine göre; teknik direktör konusunda zaman kaybetmek istemeyen Galatasaray, Torrent’in gelmesiyle anlaşmadaki son detayları görüşecek ve yeni hocasıyla sözleşme imzalayacak.

İspanyol hocanın, akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Domenec Torrent kimdir?

Domenec Torrent Font, 14 Temmuz 1962'de İspanya'nın Santa Coloma de Farners şehrinde dünyaya geldi.

Gençliğinde Katalunya'daki yerel kulüplerde top koşturan Torrent, 1989'da futbolu bıraktı ve kısa süre içinde kulübedeki macerasına başladı.

İlk olarak 1991'de doğduğu şehrin takımı Farners'in başına geçen Torrent, kulübü bölgesel ligden altıncı lige taşıdı.

Ardından altıncı ligde iki, beşinci ligde ise bir takım daha çalıştıran Torrent, 2003'te üçüncü ligde mücadele eden Palamos'un başına geçti.

2005/06 sezonunda bir diğer üçüncü lig ekibi Girona'yı yöneten Torrent, takımın küme düşmesine engel olamadı.

Ancak, bu sezonun ardından o dönem Barcelona B takımını çalıştıran Pep Guardiola'nın ekibine analist olarak katıldı.

Guardiola, 2008'de A takımın başına geçince Torrent de aynı görevle Barcelona'da çalışmaya devam etti. İkili, Guardiola'nın Bayern Münih ve Manchester City maceralarında da birlikteydi.

İspanyol menajerin yanında 11 yılda 24 kupa kazanan Torrent, 2018'de ilk teknik direktörlük deneyimini New York City'nin başına geçerek yaşadı.

New York City 2019 sezonunda MLS'te 64 puan toplayarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.

Kasım 2019'da karşılıklı anlaşarak New York City'den ayrılan Torrent, Temmuz 2020'de Brezilya temsilcisi Flamengo'nun başına geçti.

Flamengo'nun; Atletico Mineiro'ya 4-0 yenilmesinin ardından Torrent'in görevine son verildi.

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