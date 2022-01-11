Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, nasıl dünya çapında bir yıldız oldu?

Mohamed Salah, Afrika'nın gelecek nesline ilham veriyor ve Afrika Uluslar Kupası'nın en dikkat çekici oyuncusu konumunda bulunuyor.

Liverpool’un forveti; artık oyunun küresel yıldızlarından birisi ve onun kariyerine ulaşmak isteyen Araplar ve Afrikalılar için büyük bir rol model. Salah’ın, Afrika futbolunun en büyük sahnesine dönüşü, zirveye yolculuğunun ne kadar imkansız olduğunu hatırlatıyor.

Salah 14 yaşına kadar keşfedilmedi, ancak daha sonra Kahire merkezli Arab Contractors SC kulübüne katıldı. Bu kulüp şu anda; Al Mokawloon olarak biliniyor. Yıldız futbolcu, kulüpte forma giyebilmek için üç saat yolculuk yapıyordu. Ancak, bu yolculuğu çok uzun sürmedi ve başkentte oynarken SPOCS futbol ajansının kurucusu ve bir menajer olan Sascha Empacher tarafından fark edildi.

Genç dahiyi bizzat izledikten sonra Salah ve ailesi ile görüşen Empacher, Avrupa'da parlama şansı elde etmek için yıldız futbolcuya yardım etti.

GOAL'a konuşan Empacher, "Mısır Premier Lig kulübündeydi (Al Mokawloon) ama Salah orada oynamıyordu. Genç olduğu için yedek kulübesindeydi, ancak onun inanılmaz bir yetenek olduğunu hemen anladık.

"Ailesini tanıdık, Mısır'da yanlarında kaldık ve dostluk kurduk. Onu Avrupa’ya götürdük ama kolay olmadı. Yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri çok pahalıya patladı.

"Hem onun kulübüyle hem de farklı kültürlere sahip Avrupa kulüpleriyle çok fazla pazarlık yapmak zorunda kaldık. Birçok Avrupa kulübü hayır dedi, çünkü o sadece Mısır'da oynamıştı.

“Mohamed Elneny ve Trezeguet ile yakın zamanda Zamalek'ten Galatasaray'a giden Mostafa Mohamed için de benzer anlaşmalar yaptık.

"Bu yüzden ona yardım edebildik ve sonunda Salah’ı FC Basel'e transfer ettik. Salah, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve hikayenin geri kalan kısmını çok iyi biliyorsunuz.”

Acı gerçek şu ki, diğer gençlerin Salah'ı taklit etmelerini ve zirveye çıkmalarını engelleyebilecek Afrikalı yeteneklere karşı olan bir dizi faktör var.

Afrika'da koronavirüs pandemisinden dolayı oldukça az gözlemci var. Empacher de şu anda sayısı az olan menajerler arasında bulunuyor. Ayrıca; SPOCS, RB Leipzig ve Salzburg'un sahipleri olan Red Bull da kıtanın en iyi gençlik turnuvalarına katılıyor.

Afrikalı oyuncuların Avrupa’daki sayısı her şeye rağmen artmaya devam ediyor.

Empacher ayrıca, mevcut FIFA kurallarının Afrikalı yetenekleri geride tuttuğunu, oyuncuların 18 yaşına kadar Avrupa kulüpleriyle sözleşme imzalayamadığını söylüyor. Bu nedenle, dünyanın en iyi akademilerinde oynayamadıklarını ve bu durumun onların gelişimini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

"Bir Afrika ülkesi Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorsa, bu kural değişmeli ve futbolcular 16 yaşında ayrılabilmeli" diyor.

"Avrupa'nın en iyi ligi veya kulübünden teklif geldiğinde vize almaları daha kolay olmalı.

"Onları korumak için yapılan şey aslında artık bir dezavantaj. Ayrıca çalışma vizelerinde kısıtlamaları var ve Covid-19 durumu daha da kötüleştiriyor, bu yüzden bu durumlar hiç kolay değil.

"Birçok oyuncu yeteneksiz olduğu için değil, bazı kurallar nedeniyle başarısız oluyor. Avrupa ile Afrika arasındaki temel fark bu.

"Leipzig ve Salzburg çok sayıda Afrikalı yeteneğe sahip. Salahs, Essiens ve Drogbas gibi oyuncular da geliyor, ancak kıtaya yardım etmek için bazı kuralların değişmesi gerekiyor."

Afrika Uluslar Kupası, tüm kıtanın dünya sahnesinde değerini göstermesi için başka bir şans.

Empacher, yakında ajansının 379 milyon dolar’lık bir yatırımla bazı takımların ilgi odağında olmasını bekliyor.

Afrika'daki bağlantıları nedeniyle temsil etmediği oyuncular hakkında tavsiye isteyen kulüplerin olduğunu da söyleyen Empacher; Avrupa’nın en iyi kulüplerinin, ocak ayı transfer dönemi kapanmadan önce bir imza atmak istiyorlarsa, turnuvayı yakından takip etmeleri gerektiğine inanıyor.

Empacher, "Gana'da Afrika'nın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanan Abdul Fatawu Issahaku'ya sahibiz. O heyecan verici bir yetenek.

"Yeni olmayan ve şu anda Türkiye’de forma giyen Benjamin Tetteh etkili oyuncularımızdan birisi. İki yıl önce Premier Lig takımları onu istiyordu. Bence, İngiltere veya Almanya'ya transfer olabilir.

"Ahmed El Fotouh, Mısır ligindeki en iyi oyuncu. Gerçekten çok hızlı bir sol bek ve ortaları gayet iyi. En üst seviyede oynayabilir.

"Gine'den Morlaye Sylla var. Herkesin gidip onu izlemesini istiyorum. O harika biri ve MLS'ye ilgisi var. Bir de Tottenham'ın Metz'den satın aldığı Pape Matar Sarr var."

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