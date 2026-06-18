Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), önümüzdeki Pazartesi sabahı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanacak Mısır-Yeni Zelanda maçını yönetmesi için Arap bir hakemi seçti.

FIFA'nın "X" sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden saha hakemi Ömer Al Ali'nin Mısır-Yeni Zelanda maçını yöneteceği belirtildi.

Omar Al Ali'ye maçta, vatandaşı Mohamed Ahmed Youssef ve Katarlı Taleb Al-Marri'den oluşan yardımcı hakem ikilisi ile Perulu dördüncü hakem Kevin Ortega eşlik edecek.

Mısır milli takımı, teknik direktörü Hossam Hassan'ın önderliğinde Dünya Kupası'na Belçika ile 1-1 berabere kalarak başlamış, Yeni Zelanda milli takımı ise İran ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mısır-Yeni Zelanda maçı, önümüzdeki Pazartesi günü Mekke saatiyle sabah saat 04.00'te oynanacak.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası finallerindeki katılım tarihi boyunca ilk galibiyetini almayı hedefliyor.