Mısır Milli Takımı’ndan İran maçı öncesinde sürpriz bir karar

BC Place Stadyumu, 2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci turu kapsamında Mısır ile Yeni Zelanda arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Mısır milli takımı, aynı grubun ilk turunda Lumin Field Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 berabere biten Belçika maçıyla aldığı olumlu sonuçların ardından morali yüksek bir şekilde bu maça çıkacak.

Bu yılki Dünya Kupası, turnuva tarihinde ilk kez ortak ev sahipliği sistemiyle düzenleniyor ve ABD, Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa ev sahipliği yapılıyor.

Mısır Milli Takımı, turnuvaya ABD’nin Seattle kentinde Belçika Milli Takımı ile berabere kalarak başladıktan sonra, Yeni Zelanda ile oynayacağı maçı Kanada’nın Vancouver kentinde oynayacak.

Bu bağlamda, Mısır Milli Takımı Menajeri İbrahim Hasan, milli takım heyetinin Yeni Zelanda maçı sona erdikten sonra 22 Haziran akşamı Vancouver'dan ayrılacağını ve grup aşamasındaki İran ile oynanacak üçüncü maça hazırlanmak üzere doğrudan ABD'nin Seattle kentine gideceğini doğruladı.

İbrahim Hasan, asıl planın milli takımın Kanada’dan Spokane şehrine dönmesi ve oradan 24 Haziran’da Seattle’a seyahat etmesi olduğunu, ancak teknik ekibin, oyuncuların sık seyahatlerden kaynaklanan yorgunluğunu önlemek ve İran maçına en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için Yeni Zelanda maçı sonrasında doğrudan Seattle’a gitmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Mısır milli takım heyetinin, turnuvaya katılan takımlar için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından sağlanan özel bir uçakla Kanada’ya seyahat etmesi planlanıyor. Seyahat, Spokane Havalimanı’ndan kalkacak ve yaklaşık bir saat sürecek.

Mısır Milli Takımı, turnuva süresince ABD’nin Washington eyaletindeki Spokane şehrinde konaklayacak; bu şehir, aynı eyalette bulunan Seattle şehrine uçakla yaklaşık 45 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Mısır milli takımı, grup aşamasındaki maçlarını 27 Haziran Cumartesi günü sabah saat 06.00’da Seattle’daki Lumin Field Stadyumu’nda İran ile oynayacağı karşılaşma ile tamamlayacak.