Mısır'ın Al-Ahly kulübü, Fas'tan önemli bir transfer gerçekleştirdi

"Kırmızı Dev"in hücum hattını güçlendirme ve kıtanın en yetenekli oyuncularıyla kadrosunu takviye etme hedeflerini yansıtan bir adım olarak, Mısır'ın Al-Ahly kulübü, Fas'ın Maghreb Fez takımından gelen parlak Faslı forvet Sofyan Ben Jedida ile olan transfer işlemlerini resmen tamamladı. Bu transfer, önümüzdeki sezon takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağlayacak.

Suudi "El Şark El Awsat" gazetesi, "Alman Haber Ajansı"na atıfta bulunarak, idari ve sözleşme işlemlerinin nihai olarak tamamlandığını ve Faslı yıldızın Al-Ahly'nin A takımına önümüzdeki 3 sezon için katılmak üzere sözleşme imzaladığını bildirdi.

Sofyan Ben Jdaida’nın, Fas Ligi’nin sona ermesinin ardından aldığı dinlenme süresinin ardından, önümüzdeki birkaç gün içinde Kahire’ye gelerek takımın toplu antrenmanlarına katılması planlanıyor.

Sofyan Ben Jedida ile yapılan sözleşme, oyuncunun Maghreb Fez takımıyla geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından geldi. Oyuncu, takımın Fas Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında kilit bir rol oynadı.

Oyuncu, çeşitli turnuvalarda 31 maça çıkarak 22 gole katkı sağladı (20 gol attı ve 2 asist yaptı) ve 20 golle ligin gol kralı unvanını kazanarak yüksek golcü yeteneğini kanıtladı.

Ben Jdaida, profesyonel deneyimlerle dolu zengin bir özgeçmişe sahiptir; kariyerine Belçika’nın Standard Liège kulübünde genç takımlarda başlamış ve kulübün alt yapı kademelerinden A takımına kadar yükselmiştir. Ayrıca, çeşitli genç takım kademelerinden A Takımı'na kadar Raja'da da önemli bir deneyim yaşadıktan sonra, Belçika'nın "RW De Molinbeek" kulübünde profesyonel bir deneyime atıldı ve ardından Maghreb Fez aracılığıyla Fas Ligi'ne geri döndü.

Al-Ahli kulübü yönetiminin, mevcut yaz transfer döneminde takımı güçlü transferlerle güçlendirmek için yoğun çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Kulüp, tüm kıtasal ve yerel şampiyonluklarda rekabet edebilecek bir takım kurma planı kapsamında, ENPPI kulübünden Ali Mahmoud ve Aktai Abdullah ikilisini kadrosuna katmayı başardı.