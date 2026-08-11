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Al Ahlyالحساب الرسمي للنادي الأهلي

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Mısır Ahly yeniden vurdu: Beşinci transfer yaklaşıyor

Al Ahly SC
H. Ammouta
M. Bakrar
M. Salah
S. Benjdida
Transfers
Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Club Friendlies
Al Ahly SC - ENPPI
ENPPI
Premier Lig
A. Mahmoud
İspanya
Mısır
Fas
Cezayir

Kırmızı Devler'in yeni transferi kim?

Spor yorumcusu Ahmed Şubeyr, Al Ahly'nin mevcut yaz transfer döneminde yeni bir transferi bitirmeye yaklaştığını, anlaşmanın yüzde 99,99 oranında tamamlandığını belirtti.

Al Ahly, şu ana kadar 4 transferi tamamladıktan sonra yaz transfer piyasasındaki hareketliliğini güçlü bir şekilde sürdürüyor. Ekip, Aktay Abdullah ve Enppi'den Ali Mahmud'un yanı sıra yabancı ikili Munsıf Bakrar ve Süfyan bin Cedide ile anlaşma sağladı.

Al Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski kalecisi, «On Sport FM» radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: «Mahmud Salah transferi yüzde 99,9 oranında Al Ahly lehine neredeyse tamamlandı.»

Şubeyr sözlerine şöyle devam etti: «Al Ahly, Ghazl El Mahalla'nın talep ettiği 50 milyon cinelik meblağı ödemeyecek, ancak kulüp, karşı tarafın mali taleplerinin bir kısmından vazgeçmesini öngören bir anlaşmaya vardı.»

Club Friendlies
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Barcelona
BAR
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Al Ahly SC
AHL
Premier Lig
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Al Ahly SC
AHL
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ENPPI
ENP

İmam Aşur'un yurt dışı serüveni

Şubeyr, Al Ahly orta saha oyuncusu İmam Aşur'un durumuna ve Mısır dışında profesyonel bir deneyim yaşama olasılığına da değinerek, oyuncunun mevcut dönemde kariyerinin en iyi zamanlarını geçirdiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: «İmam Aşur, hiç şüphesiz kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor ve Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergiledi. Oyuncunun elinde oynamak ve antrenman yapmaktan başka bir şey yok, yurt dışına transfer ise Allah'ın bir lütfudur.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Al Ahly'nin sana yurt dışına transfer konusunda hayır demesi, sana karşı durduğu anlamına gelmez. Yurt dışına transfer olup da işlerin istenildiği gibi yürümediği oyuncular var, ve herkes Mohamed Salah değil.»

Al Ahly beşliye sıkı sıkıya sarılıyor

Ahmed Şubeyr ayrıca, mevcut transfer döneminde bazılarının adı ayrılık teklifleriyle anılırken, Al Ahly'nin İmam Aşur, Mustafa Şubeyr, Yasır İbrahim, Mohamed Hani ve Mervan Atiyye'den oluşan beşlinin geleceğine ilişkin tavrını da açıkladı.

Şubeyr şöyle konuştu: «Al Ahly, maddi karşılığı reddedilemeyecek düzeyde olmadıkça beşliden hiçbir oyuncuyu bırakmayacak. Ben öyle bir oyuncu tanıyorum ki onun için 30 milyon dolar isterim! Al Ahly'nin tavrı net, bu sezon hiçbir oyuncunun ayrılmasına izin vermeyecek.»

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