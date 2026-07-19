Milyonlar, Mısırlı Al-Ahly’yi cezbetmiyor

Son saatlerde transfer piyasasında heyecan verici gelişmeler yaşandı. Al-Ittihad, Mısırlı Al-Ahly yönetiminin kararlı tutumuyla karşı karşıya kaldı; Al-Ahly yönetimi, yüksek mali teklife rağmen en önemli yıldızlarından birini elinden çıkarmayı reddetti. Böylece Suudi kulübü yönetimi, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu güçlendirme çabalarında ağır bir darbe aldı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Ittihad kulübünün mevcut yaz transfer dönemi kapsamında orta saha oyuncusu Imam Ashour'u kadrosuna katmak için Al-Ahly ile görüşmelere başladığını ortaya koydu. Kulüp, Al-Ahly'ye 6 milyon dolarlık bir ilk teklif sunarken, oyuncuya da yıllık 4 milyon dolarlık maaş teklifinde bulundu.

Gazete, Al-Ahli yönetiminin sunulan teklifi reddettiğini ve oyuncuyu satmayı düşünürlerse daha yüksek bir bedel talep ettiklerini belirtti. Özellikle de Ashour, takımın temel direklerinden biri olarak görülüyor. Kulüp, oyuncuyu Temmuz 2023'te Danimarka'nın Midtjylland kulübünden yaklaşık 3 milyon dolar karşılığında kadrosuna katmıştı.

Gazete, İmam Aşur’un şu anda Al-Ahli’de yıllık yaklaşık 315 bin dolarlık maaş aldığını belirtti; bu da Al-Ittihad’ın sunduğu mali teklifin oyuncu için son derece cazip olmasını sağlıyor, ancak kulüp yönetiminin tutumu anlaşmanın tamamlanmasını engelledi.

Aynı bağlamda, Al-Riyadiya gazetesi, Imam Ashour ile ilgili müzakerelerin başlamasının ardından orta saha oyuncusu Marwan Attia’nın da Al-Ittihad’ın ilgi alanına girdiğini açıkladı. Her iki oyuncunun menajerliğini yürüten menajer, Marwan’ın adını Suudi kulüp yetkililerine sunarak onunla sözleşme imzalama olasılığını değerlendirmelerini istedi.

Habere göre, Al-Ahly, Marwan Attia’yı transfer etmek için 3,5 milyon dolarlık bir teklif aldı; buna ek olarak oyuncuya yıllık 2,5 milyon dolarlık maaş teklif edildi. Oysa Attia, Al-Ahly’de yıllık yaklaşık 257 bin dolar kazanıyor.

Gazete, haberin sonunda, kulüp yönetiminin aldığı mali teklife rağmen oyuncuyu takımda tutmakta kararlı olması nedeniyle, mevcut transfer döneminde Marwan Attiya’nın Al-Ahli’den ayrılma ihtimalinin son derece sınırlı olduğunu vurguladı.