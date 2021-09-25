Milan'da Maldini efsanesi sürüyor: İlk golünü attı

Daniel Maldini, babasının ve dedesinin izinden giderek ailenin adını bir kez daha Milan tarihine yazdırmak istiyor.

Serie A’da Milan’ın Spezia’yı 2-1 mağlup ettiği maçta, skor tabelasında tanıdık bir isim vardı. Efsane Maldini ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi Daniel Maldini, Serie A’da ilk 11’de başladığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Daniel Maldini, babası Paolo’nun son golünden 13 yıl 179 gün, dedesi Cesare’nin son golünden ise 60 yıl 22 gün sonra fileleri havalandırdı.

Paolo Maldini, Milan formasıyla son golünü 2008’de Atalanta ağlarına göndermişti. Cesare Maldini ise son golünü 1961’de Catania’ya atmıştı.

Baba Maldini'nin büyük sevinci

Milan adına 900’ün üzerinde maça çıkan ve şu anda kulüpte sportif direktörlük görevini yürüten Paolo Maldini, oğlunun attığı golden sonra tribünde büyük bir sevinç yaşadı.

Spezia bitime 10 dakika kala Daniele Verde ile skoru eşitlese de, Brahim Diaz’ın 86. dakikada kaydettiği gol, genç Maldini’nin rüya gibi performansını galibiyetle taçlandırdı.

Milan maç fazlasıyla Napoli’nin bir puan önüne geçerek Serie A’da liderliğe yükseldi.

Bugüne dek Milan formasıyla 14 maçta süre alan 19 yaşındaki Daniel Maldini, Spezia karşısında ilk kez ilk 11’de görev aldı. Daniel, savunmada görev yapan babası Paolo ve dedesi Cesare'nin aksine ofansif orta saha pozisyonunda oynuyor.

Ne söyledi?

Maçın ardından DAZN’a konuşan Maldini yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyum. Müthiş bir duygu seli yaşıyorum. Üç puanı aldığımız için şanslıyız. Yaşadıklarımı hazmetmek için zamana ihtiyacım olacak.”

Daniel, teknik direktör Stefano Pioli’den ve babası Paolo Maldini’den sürekli tavsiyeler aldığını da belirtti.

“Dün ilk 11’de yer alacağımı öğrendim ve teknik direktörümüz bana bazı set hücumlarını gösterdi. Gergindim, ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu.”

“Pioli beni motive ediyor ve bana birçok tavsiyede bulunuyor. Babam da öyle. Benden çok şey bekliyor, ama bunu ölçülü bir şekilde yapıyor. O öncelikle bir baba.”

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