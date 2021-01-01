Ligue 1'de son iki hafta: Lille'in şampiyon olmak için kaç puana ihtiyacı var?

Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluk için en avantajlı takım konumunda.

İkili averajın değil, genel averajın geçerli olduğu Ligue 1'de şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Millî oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in son iki haftaya zirvede girdiği ligde ilk dört sırada yer alan takımların şampiyonluk şansları devam ediyor.

Lille'e dört puan yetiyor (79 puan)

Son altı haftada beş galibiyet alarak zirveye yerleşen Lille, Burak Yılmaz'ın üstün performansıyla şampiyonlukta en şanslı takım konumunda.

79 puana sahip olan Lille, kalan iki haftada dört puan alması halinde 83 puanla şampiyonluğunu ilan edecek.

HAFTA RAKİP SAHA 37. Saint-Etienne İç saha 38. Angers Deplasman

PSG, Lille'in hatasını bekliyor (76 puan)

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'e elenen PSG, tüm dikkatini lige vermiş durumda.

Son yedi sezonda altı kez şampiyon olan başkent ekibi, yeniden ipi göğüslemek istiyor ancak, bu sefer Lille'in maçlarından gelecek sonuçları da beklemek zorundalar.

Mauricio Pochettino'nun öğrencileri iki maçını da kazanıp, Lille'in bir maçta mağlup olmasını bekleyecek.

HAFTA RAKİP SAHA 37. Reims İç saha 38. Brest Deplasman

Monaco sürpriz kovalıyor (74 puan)

Lider beş puan gerisinde yer alan Monaco, sadece Lille'in değil PSG'nin de hata yapmasını bekleyecek.

Kırmızı-beyazlılar en son 2016/2017 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

HAFTA RAKİP SAHA 37. Rennes İç saha 38. Lens Deplasman

Bir hayalin peşindeki takım Lyon (73 puan)

Lyon'un şampiyonluk şansı ise çok büyük mucizelere bağlı.

Monaco, PSG ve Lille'in kalan maçlarını kaybetmesi, Lyon'un maçlarını kazanması ve averajının da rakiplerinden iyi olması halinde şampiyon olma ihtimali var.