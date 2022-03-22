Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakmayı düşündüğünde korktuğunu itiraf etti.

40 yaşındaki oyuncunun, AC Milan ile sözleşme yenileme görüşmeleri devam ederken bu yaz kramponlarını asması beklenmiyor.

Ancak kariyerini sonlandıracağı günün kaçınılmaz olduğunu biliyor ve futboldan sonraki hayatı ona 'garip' hissettiriyor.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Emeklilik ihtimali hakkında hafif bir korku hissediyorum."

"İyi sonuç aldığım ve acı çekmediğim sürece kesinlikle mümkün olduğu kadar oynamak istiyorum. Kariyerimi pişmanlık duymadan bitirmeliyim bu yüzden zamanımı en üst düzey değerlendirmeliyim."

"Şu anda hissettiğim adrenalinin asla eskisi gibi olmayacağını biliyorum. Uyanmak, antrenmana gitmek, eve dönmek ve dinlenmek için programlandık."

"Bu 20-25 yıl sürer ama bir gün uyanacağım ve hiçbir planım olmayacak. Bu garip bir duygu olacak."

Ancak İsveçli yıldız futbolseverlerin maçtan çok onun yokluğunu hissedeceğini söylüyor:

"Bence en çok siz üzüleceksiniz çünkü beni artık oynarken izleyemeyeceksiniz. Şimdi tadını çıkarmalısınız çünkü bir daha benim gibilerini görmeyeceksiniz."

Ibrahimovic bu sezon nasıl performans sergiledi?

AC Milan'ın yıldızı, Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacakları Dünya Kupası eleme play-off'u öncesinde İsveç ile milli görevde.

Hücum oyuncusu, bu sezon Serie A'da 18 maçta forma giydi ve sekiz gol kaydetti.

Ancak Ibrahimovic kulüpteki son dört maçında ilk on birde başlamadı.

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