AC Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, emeklilik dedikodularının ortasında gelecek için planlarını açıkladı.

İsveçli oyuncu, İtalya'da kariyerini güçlü bir şekilde sürdürüyor ve kulübü adına önemli bir rol oynamaya devam ederken yaşına meydan okuyor.

Golcünün kariyeri 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve yakın bir zamanda emeklilik planı yok.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

UEFA'ya göre, Zlatan Ibrahimovic şunları söyledi: "Gelecek henüz yaşanmadı. Plan yapmıyorum. Bakalım ne olacak."

"Futbolu bırakıp daha sonra oynamaya devam edebileceğimi düşündüğümde pişman olmak istemiyorum."

"Mümkün olduğunca oynamak istiyorum. Gerçek şu ki, birinin benden daha iyi olduğunu görene kadar oynayacağım, bu yüzden hala devam ediyorum."

"Bir gün her şeyin biteceğini biliyorum. Bu her futbolcu için bir sorundur çünkü futbol oynarken adrenalin yaşarsınız."

"O adrenalini başka bir şeyde bulamazsın çünkü programlanmışız. Uyanıyoruz, hazırlanıyoruz, antrenman yapıyoruz, yemek yiyoruz, dinleniyoruz. Ertesi gün aynı şey. 20 yıl boyunca bunları yapıp onlardan adrenalin alıyorsun."

"Yani aniden durursanız artık böyle bir adrenalin yok, gündeminiz yok demektir. Ve her şeye sıfırdan başlamalısınız."

Zlatan Ibrahimovic'in Milan'daki performansı

İsveçli oyuncu bu sezon sakatlıklarla mücadele etti ancak yine de toplamda 22 mücadelede görev alarak sekiz gol, iki asist kaydetti.

Milan'daki ilk dönemi de dahil olmak üzere toplamda 154 maçta görev aldığı kulüpte 94 gol, 34 asisti bulunuyor.

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