Brezilyalı yıldız, futbola ilk başladığı zamanlarda zorlu dönemlerden geçtiğinin altını çiziyor.

Amerika'da futbol hayatını sürdüren Alexandre Pato, Brezilya'da ilk kez bir deneme maçına gittiği sırada, babasıyla seks oteline gittiğini açıkladı.

Şimdi 32 yaşında olan Pato, AC Milan, Chelsea ve ülkesi Brezilya'da forma giydi, ancak yıldız olma yolculuğu kolay değildi.

Gerçekten de, tek bir ebeveyni çalışabilen ve parası kısıtlı olan yıldız forvet, babasının ona futbol kariyerinde mümkün olan en iyi şansı vermek için yaratıcı olması gerektiğini belirtti.

Pato 'seks oteli' hakkında ne dedi?

The Players' Tribune'e ilk kulübü tarafından denenmeye alındığı sırada zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydeden Pato şunları söyledi:

“Internacional ile bir denemedeydim. Tam da o zamanlar, babamla seks oteline gittik.

"Aslında, buna mecbur kaldık, çünkü fazla paramız yoktu ve en ucuz yer orasıydı.

"Annem sırt ağrısından dolayı çalışamıyordu. Bu yüzden babam, ağabeyim ve ablam bana bakmak zorundaydı.

“Bababm, bütün gün dışarıda otoyollar inşa ediyordu. Masada yiyecek yemeğimiz vardı, ama okulda kitap alacak param bile yoktu. Fotokopilerle çalışıyordum.

“İçtenlikle söylüyorum ki benim için zor dönemlerdi.

"Her neyse, babam bize bakmak için yaratıcı olmak zorunda kalıyordu.

"Inter'in stadyumuna bakarak seks yapıyorlardı"

“Böylece, büyük gün geldi ve Internacional'daki denemeye gittik. Hayatımın şansıydı.

“Branco'dan Porto Alegre'ye giderken yolda dokuz saat geçirdik. Oraya vardık ve babam fark etti ki uygun bir otele parası yetmiyor.

"Bizi bir seks oteline götürmeye karar verdi. O, 'Oğlum, karşılayabileceğimiz tek yer burası' dedi. Ben de 'Hadi gidelim baba!' Dedim.

"Dostum, hiçbir fikrim yoktu! Anlamak için çok gençtim. Sanırım odamızda küçük bir yatak vardı, o kadar.

“Otel, Beira-Rio'nun karşısındaydı ve insanlar, Inter'in stadyumuna bakarak seks yapıyorlardı.

“Babamla hala bu konuda şaka yapıyorum. Bunu bugün yapsaydı, muhtemelen hapse girerdi.

“Tanrıya şükür, Inter tarafından kabul edildim. Ama yemin ederim ki profesyonel olacağımı düşünmüyordum.

“Aslında, oynadığım için kendimi kutsanmış hissettim ve bu durum beni şaşırttı.”

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