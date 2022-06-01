Sezonu kötü geçirdiğinin farkında olan yıldız oyuncu, herkesin sınırlarını bilmesini istiyor.

Harry Maguire, bu yılın başlarında aldığı bomba tehdidini detaylandırırken kendisini yuhalayan Manchester United taraftarlarının sınırlarını bilmesini istedi.

Maguire, 101 milyon Dolar gibi rekor bir ücret karşılığında Leicester City’den United'a katıldığından beri kulüp ve ülke için çalkantılı bir üç yıl geçirdi.

Old Trafford'a geldikten altı ay sonra kaptanlık kol bandı verilen defans oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar’ın başarısızlıkları için bir tür günah keçisi haline geldi ve bazı taraftarlar protestolarında çok ileri gitti.

Maguire aldığı bomba tehdidi hakkında ne dedi?

İngiliz stoper, 2022 yılı 20 Nisan ayında ailesinin yaşadığı eve bir bomba tehdidi aldığında, durum tehlikeli boyutlara ulaştı.

29 yaşındaki oyuncu, bu konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her şeyin bir sınır var.

“Biz insanız. Benim bir ailem var. İnsanlar, bu durumların beni etkileyip etkilemediğini soruyor. Beni çok fazla etkilemiyor, ama konu bomba tehdidi olduğunda daha çok ailemi düşündüm.

“Çocuklarımın bir şeyler okumadıkları ve haberlerde bir şeyler görmedikleri bir yaşta oldukları için mutluyum.

“Çocuklarım daha büyük bir yaşta olsaydı, bir şeyler görebilir ve okula gidebilirlerdi ve insanlar bunun hakkında konuşuyor. İşte o zaman daha fazla etkiliyor.”

Maguire, United'daki yorumculara da değindi: "Eleştirileceğim bir konumdayım. Manchester United benim için büyük bir meblağ ödedi. Dünyanın en sevilen kulüplerinden ve aynı zamanda dünyanın en nefret edilen kulüplerinden birisinde oynuyorum.

“Çok fazla göz önünde olduğumuzu biliyoruz. Gol yediğimizde veya hata yaptığımızda eleştirileri tamamen kabul ediyorum. İnsanların sırtıma binmesini ve gelişebileceğimi söylemesini kabul edecek kadar büyüğüm."

Maguire'ın İngiltere performansı

Tecrübeli stoper, 29 Mart'ta Fildişi Sahili'ne karşı bir hazırlık maçında yuhalanmasından bu yana ilk uluslararası cumartesi günü İngiltere'nin Macaristan'a karşı oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde şunları ekledi:

“[İngiltere] taraftarlarıyla harika zamanlar geçirdim ve Fildişi Sahili maçında bunu yapan azınlığın kaç kişi olduğunu bilmiyorum. 10 veya 20 kişinin onlarla olan ilişkimi etkilemesine izin vermeyeceğim.

"Biraz şok oldum. Kırıldığımı ve üzüldüğümü söyleyemem. Ailemin ve arkadaşlarımın bundan etkilenmiş olabileceğini biliyorum, ama ben şaşırdım.”

Maguire, bu tür davranışların genç oyuncuları etkileyebileceğini düşündüğü için bir daha tekrarlanmamasını istiyor.

"En büyük eleştirmen benim"

Maguire, aynı zamanda boyun eğmemeye ve en iyi formunu yeniden göstermeye söz verdi.

"O gün takımda bir sürü genç adam vardı, tribünlerde bir sürü genç vardı, büyümek ve bir İngiliz futbolcusu olmak isteyen bir sürü çocuk maçı izliyordu.

“Son beş yılda yolculuğun böylesine büyük bir parçası olduğum için bu durumu görmek üzücü.

“Muhtemelen onları [genç İngiltere oyuncularını] etkiler. Bu yüzden biraz hayal kırıklığı oldu. Grup olarak bunu konuştuk. Ancak İngiltere taraftarlarının tekrar desteklerini ve sevgilerini gösterecekleri çok güzel zamanlar olacağına eminim.

“Etrafta pek çok eleştirmen olmasına rağmen, en büyük eleştirmen benim. Bir sonraki en büyük eleştirmen ise muhtemelen babam.

“Bu durum, kariyerimde daha önce olsaydı, o gece acı çekerdim. Ama 29 yaşındayım, birçok iniş ve çıkış yaşadım ve bunlarla başa çıkmayı deneyimleyerek öğrendim. Eminim ki çok yakında en iyi futbolumu oynayacağım.”

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