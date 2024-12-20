Milan Skriniar'ı Galatasaray'a göndermeye hazırlanan PSG aradığı stoperi Premier Lig'de buldu

Paris Saint-Germain, Bournemouth'un genç stoperi Ilya Zabarnyi ile transfer görüşmelerine başladı.

Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Bournemouth'un 22 yaşındaki stoperi Ilya Zabarnyi için transfer görüşmelerine başladı. L’Equipe’in haberine göre, PSG, savunmasını güçlendirmek ve Marquinhos’un ilerleyen yaşını göz önünde bulundurarak alternatif oluşturmak amacıyla sağ ayaklı bir stoper arayışında.

Ilya Zabarnyi, PSG’nin aradığı genç, tecrübeli ve fiziksel mücadelerde üstün olan bir savunmacı profiline uyuyor. Bournemouth’un savunmasında istikrarlı bir performans sergileyen oyuncu, bu sezon Premier Lig’de hiçbir maç kaçırmayarak teknik ekibin güvenini kazandı.

PSG’nin teknik direktörü Luis Enrique tarafından desteklenen bu transfer, Marquinhos’un potansiyel ayrılığına karşı önlem niteliği taşıyor. Brezilyalı kaptanın Suudi Pro Ligi’nden ilgi görmesi, PSG’yi bu konuda harekete geçmeye zorladı.

Skriniar’ın boşluğu dolacak

PSG, aynı zamanda Milan Skriniar’ın takımdan ayrılmasının beklendiği bir dönemde sağ ayaklı bir stoper ihtiyacını karşılamak istiyor. Zabarnyi, gerek fiziksel gücü gerekse taktik disipliniyle Enrique’nin oyun planına uygun bir aday olarak görülüyor.

Ancak, L’Equipe, Ukraynalı oyuncunun transferinin politik ve sosyal zorluklar yaratabileceğine dikkat çekiyor. PSG’nin kadrosunda yer alan Rus kaleci Matvey Safonov, bu transferi karmaşık bir hale getirebilir. Buna rağmen PSG yönetimi, bu sorunun üstesinden gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk görüşmeler olumlu geçti

Habere göre, PSG ve Zabarnyi arasında ilk temaslar sağlandı ve görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Zabarnyi’nin PSG savunmasına hem gençlik hem de dinamizm katması bekleniyor.

PSG, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına bu hamleyi hızlandırmayı hedefliyor. Zabarnyi’nin performansı ve potansiyeli, Ligue 1'in son şampiyonununa gelecek hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlayabilir.