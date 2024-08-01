Kırmızı-siyahlılar, Olivier Giroud'nun yerine Atletico Madrid'den Alvaro Morata'yı transfer etti ve şimdi de Luka Jovic'e güvenmediği için başka bir santrfor arıyor.

Birkaç seçenekten bahsediliyor ve fiyat etiketinin düşük tutulması gerekiyor çünkü alınacak isim birkaç sezon sonra yerini genç yetenek Francesco Camarda'ya bırakacak.

Sky Sport Italia, Sportitalia, Fabrizio Romano ve daha birçok kaynağa göre Abraham, teknik direktör Paulo Fonseca'nın ilk tercihi konumunda yer alıyor.

Abraham'ın forması Dovbyk'e

Roma'nın Girona ile Dovbyk için 30,5 milyon euro artı 5,5 milyon euro ve bonservis bedelinden bir pay karşılığında anlaşması ve Ukraynalı oyuncunun menajerinin Instagram'da genellikle İngiliz forvetin giydiği 9 numaralı formanın bir resmini paylaşması da Abraham'ın ayrılığına işaret ediyor.

Milan'ın bir diğer alternatifi Füllkrug'un da West Ham United ile anlaşması Abraham'ın Milan forması giyme ihtimalini güçlendiriyor.

Tüm bunlar, Everton'ın da teklif götürdüğü ancak Serie A'da kalmaya kararlı görünen Abraham'ı işaret ediyor. Milan'ın, Abraham için Luka Jovic'i takasta kullanması ve hatta iki oyuncunun takımlarını kiralık olarak değiştirmeleri de ihtimaller arasında yer alıyor.