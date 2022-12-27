İtalyan ekibi yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Portekizli yıldızın alternatifini yine İtalya'da buldu.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Serie A'nın son şampiyonu Milan'ın Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Kırmızı-siyahlı takımın İtalyan oyuncuyu geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rafael Leao'nun alternatifi olarak gördüğü kaydedilirken, oyuncunun kontratının 2024'te sona erecek olması da Milan'ın elini güçlendiriyor.

Roma'nın yıldız isim için 60 milyon euro talep etmesi beklenirken, Leao'nun yeni sözleşme görüşmelerinin durma noktasına gelmesi de bu yöndeki iddiaları güçlendiriyor.

Asensio da listede

Chelsea, Manchester City ve PSG gibi takımların da transfer etmek istediği Portekizli oyuncunun bir diğer alternatifinin ise Real Madrid'den ayrılması beklenen Marco Asensio olması bekleniyor.

Chelsea'den Hakim Ziyech ve Salzburg'dan Noah Okafor ile de ilgilenen Milan'ın en ciddi adayının Zaniolo olduğu kaydedilirken, bu sezon 14 maçta üç gol ve iki asistle oynayan Zaniolo'nun olası bir teklife ne yanıt vereceği de merakla bekleniyor. Inter altyapısından yetişen 23 yaşındaki Zaniolo, en iyi dönemini 2019-2020 sezonunda geçirmişti.