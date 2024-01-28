Milan Merih Demiral’ı kiralık olarak transfer etmek için Al Ahli’nin kapısını çalacak

Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren milli futbolcu dev bir kulüple Avrupa sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor.

Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Milan savunmasını güçlendirmek için arayışlarına hız verirken, gündeme gelen son isim milli oyuncumuz Merih Demiral oldu. İtalyan basınından Sky Sport’ta yer alan habere göre kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren Merih’in Milan’ın listesinde olduğu ve kırmızı-siyahlı takımın resmi teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Serie A’da daha önce Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giyen milli oyuncunun durumunu yakından takip eden Milan yönetiminin savunmada yaşanan sakatlıklar sonrasında Merih’i kiralamak için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Kiralamaya çalışıyorlar

Milan’ın ilk etapta Merih’i kiralamak istediği ve oyuncunun performansına göre bonservisini almayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra A takımda forma giymeden Portekiz’e transfer olan Merih Türkiye’ye Alanyaspor formasıyla dönmüştü. Al Ahli’de oynayan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Suudi Arabistan Ligi’nde yedi karşılaşmaya çıkarken, bir kez gol sevinci yaşamıştı. Suudi ekibinin bonservisi için 18 milyon euro ödediği Merih’in de Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı biliniyor.