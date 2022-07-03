İngiliz menajer, Galli oyuncu takımına dahil olmadığı için şimdilik mutlu görünüyor.

Phil Neville, Real Madrid'in eski yıldızı Gareth Bale'ın Los Angeles FC'ye katılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galli yıldızın, son birkaç sezon Kuzey Amerika'ya transfer olacağı tartışılıyordu ve en sonunda, MLS'in yolunu tuttu.

Bale, Katar 2022 Dünya Kupası'nda oynamak için MLS ekibiyle 12 aylık bir sözleşme imzaladı.

Miami, Galli oyuncunun transferi konusunda öne çıkan takımlardan birisiydi, ancak patronu, David Beckham destekli kulübün yıldız oyuncuyu neden kadrosuna katmadığını belirtti.

Neville, Bale konusunda ne dedi?

İngiliz menajer, gazetecilere Bale hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda hâlâ temel bir yapı aşamasındaymışız gibi hissediyorum.

"Kirazları ve kremaları kekin üzerine eklediğimiz zamanlar olacak.

"Evet, bu transferler kağıt üzerinde harika duruyor. Kadro açısından bu gerçekten önemli.

"Ancak, bu sezondan gerçekten ne istediğimizi biliyoruz.

"[Bale] herhangi bir futbol takımını geliştirebilir, ancak bu futbol kulübünde bir sınırımız var.

"Bizi, belirli alanlarda geliştireceğini düşündüğümüz belirli bir seviyede oyuncumuz var.

"LAFC'de Gareth'e bol şans diliyorum. Yaptıkları şey açısından bizden öndeler, ama onları yakalayacağız."

Neville, Miami'nin başka bir yerde işe alınması hakkında ne dedi?

Neville, takımının transfer politikası hakkında da konuştu ve Corentin Jean'in kadro planlamasına övgülerde bulundu.

İngiliz menajer, "Çok iyi bir planlama döneminden geçiyoruz. Bu yıl getirdiğimiz oyunculara bakın...

"Onlar, muhtemelen pek çok kişinin duymadığı, ancak radarımızdaki oyunculardı.

"İstediğimiz özelliklere uygun olduğunu düşündüğümüz oyuncuları alıyoruz.

"Gareth Bale'ı transfer etmek istemedim, çünkü daha aç oyuncular istiyorum" dedi.

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