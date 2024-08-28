Milan, Ismael Bennacer'in takımdan ayrılması durumunda Adrien Rabiot'a bir sözleşme teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Milan, Ismael Bennacer'in takımdan ayrılma olasılığına karşı Adrien Rabiot'a bir sözleşme teklifi sunmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, kırmızı-siyahlı takım, Juventus'tan ayrılan Fransız orta saha oyuncusuyla ilgileniyor ve Bennacer'in Suudi Arabistan takımlarından birine transfer olması halinde Rabiot'a resmi teklif yapacak.

Rabiot, bu yaz başında da Milan ile anılmış, ancak yüksek maaş talepleri nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

Manu Kone de listede

Gazzetta, Milan'ın hâlâ Rabiot'tan maaşında indirim yapmasını beklediğini belirtiyor. Juventus'ta yıllık 7 milyon euro kazanan Rabiot, Milan'ın bütçesini zorlayabilir.

Milan, Yacine Adli'yi Fiorentina'ya göndermiş durumda ve Bennacer için gelen teklifleri değerlendirmeyi bekliyor. Gazzetta'ya göre, eğer Rabiot teklifi reddederse, Milan'ın yedek planı olarak Manu Kone devreye girecek. Gianluca Di Marzio ise Kone'nin, Bennacer'in yerini alması için Milan'ın ana hedefi olduğunu iddia ediyor.