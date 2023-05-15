Portekizli yıldız Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter'e karşı oynaması halinde kilit adam olabilir.

NE OLDU? Milan patronu Stefano Pioli, geçen hafta San Siro'da Inter'e 2-0 yenildikleri ilk maçı kaçıran Leao'nun Salı günkü rövanş maçında kas sakatlığından dönmesi gerektiğini açıkladı.

Portekizli oyuncu, bu sezon Rossoneri için önemli bir figür olurken 13 gol attı ve tüm müsabakalarda çok sayıda asist yaptı.

NE SÖYLEDİLER: "Daha iyi" dedi Piolo, Pazartesi düzenlediği basın toplantısında ve şunları ekledi: "[Rade] Krunic ve [Junior] Messias da iyi.

"Her şey olması gerektiği gibi giderse, daha sonra ve yarın antrenmana çıkacaklar."

BÜYÜK RESİM: Edin Dzeko ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle, ezeri rakipleri Milan'ı San Siro'da 2-0 yenerek çok avantajlı bir skor aldılar.

Ancak her şeye rağmen Inter yemkinli davranacak, çünkü ikinci maçta Milan'ın yıldızı Rafael Leao'nun sahada olma ihtimali çok yüksek...

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Inter ve Milan arasındaki yarı final rövanş maçı Salı gecesi oynanacak ve turun galibi, Manchester City veya Real Madrid'den birisiyle Şampiyonlar Ligi finalini kozlarını paylaşacaklar.