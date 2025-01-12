Milan'ın yeni teknik direktörü gördüklerine inanamadı: 13 yıldır bu kadar kötüsünü görmemiştim!

AC Milan Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Cagliari karşısında alınan 1-1'lik beraberlik sonrası yaptığı açıklamalarda takımına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Portekizli teknik adam, özellikle ilk yarıdaki düşük tempodan ve yaratıcı oyunun eksikliğinden dolayı hayal kırıklığını dile getirdi.

"Elimdeki kadronun kalitesi düşünüldüğünde, ilk yarı muhtemelen 13 yıllık koçluk kariyerimin en kötüsüydü. Tempo çok yavaştı ve hazırladığımız planı uygulayacak kadar akıllı değildik"

Milan’ın performansı ve eleştiriler Milan, Alvaro Morata'nın golüyle öne geçse de kısa süre sonra Cagliari'nin Nadir Zortea ile eşitliği sağlamasına engel olamadı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Milan, 25 şut çekmesine rağmen galibiyeti getirecek golü bulamadı. Cagliari kalecisi Elia Caprile, sergilediği etkileyici performansla Milan’ın galibiyet umutlarını söndürdü. Conceicao, maç sonrasında hücum oyuncularının bitiricilikte yeterince etkili olamamasına değinerek, "Futbol basit bir oyun, ancak biz bunu karmaşık hale getiriyoruz. Rafael Leao’nun daha fazla desteğe ihtiyacı var. Aynı durum Pulisic için de geçerli" dedi.

Conceicao, takımın saha içi organizasyon eksikliğine dikkat çekerken, bunun saha dışı disiplinle ilişkilendirilmesi gerektiğini belirtti. Yeni uygulamalara göre, maç öncesi takımın otelde kamp yapması gibi düzenlemeler getirildi. Conceicao, "Eğer saha dışında düzenli ve disiplinli olursak, sahada da aynı şekilde daha etkili olabiliriz" ifadelerini kullandı.