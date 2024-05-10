Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Milan, Avrupa'da yeni jenerasyonun en önemli golcülerinden birini kadrosuna katıyor.

Bundesliga takımlarından Leipzig’in son dönemde attığı gollerle adından sıklıkla söz ettiren 20 yaşındaki golcüsü Benjamin Sesko’nun Serie A devi Milan’a transfer olabileceği öne sürüldü. Sesko'nun ajansı Pro Transfer'in temsilcileri, resmi Instagram hesaplarında yayınladıkları bir hikayeyle Milano’da olduklarını ortaya koyarken, bu gelişme Milan taraftarlarını heyecanlandırdı.

50 milyon euroya serbest kalabilir

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde Zlatan Ibrahimovic’in onay vermesi halinde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtilirken, Pro Transfer şefi Elvis Basanovic, Ekim 2023'te Sportitalia'ya yaptığı açıklamada, Paolo Maldini kulüpteyken kırmızı-siyahlı ekibin Sesko ile ilgilendiğini ancak o dönem bu transfer operasyonunun tamamlanmadığını ifade etmişti.



Milan ihtimaline açık kapı bırakan Basanovic, “Ancak o anda bir transfer mümkün değildi. Doğru zaman değildi. Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz. Milan harika bir kulüp ve Sesko da gelişimini sürdürdüğü Leipzig'de gerçekten çok mutlu” ifadelerini kullanmıştı. Sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Sesko için bu bedelin 75 milyon euroya kadar çıkma olasıığlığı bulunuyor. Arsenal’in de ilgi gösterdiği Sloven oyuncu bu sezon Leipzig formasıyla oyadığı 40 maçta 16 gol atmıştı.