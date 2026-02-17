Milan'ın transfer hedefinde Barcelona'nın yıldızı var

Barcelona, yaz transfer döneminde hem kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hem de bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Teknik direktör Hansi Flick’in kadrosunda değişim beklenirken, ayrılabilecek oyuncular arasında Robert Lewandowski ve Marc Casado gibi isimler de anılıyor.

Katalan ekibi özellikle savunma hattında, sol stoper pozisyonuna bir takviye yapmayı hedefliyor. Böyle bir transferin gerçekleşmesi halinde, 23 yaşındaki Gerard Martin’in yeniden yedek sol bek rolüne çekilmesi gündeme gelebilir. Ancak genç futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali de giderek güçleniyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre AC Milan, Gerard Martin’i yaz döneminde kadrosuna katmak istiyor. Milan, çok yönlü yapısıyla dikkat çeken İspanyol futbolcuyu sol bek pozisyonu için önemli bir alternatif olarak görüyor.

Rossoneri’nin savunma için düşündüğü isimler arasında ayrıca Victor Valdepenas da bulunuyor. Real Madrid altyapısından yetişen genç oyuncu da Milan’ın radarında yer alıyor.

Barcelona satışa sıcak bakabilir

Gerard Martin’in sezon başında zaman zaman stoper pozisyonunda değerlendirilmesi olumlu sonuç verse de, son haftalarda forma şansı azaldı. Pau Cubarsi ve Eric Garcia savunmanın merkezinde ilk tercih olurken, Ronald Araujo ana rotasyon oyuncusu konumunda.

Bu tablo doğrultusunda Barcelona’nın cazip bir teklif gelmesi halinde Gerard Martin’in satışına onay verebileceği belirtiliyor. Elde edilecek bonservis gelirinin yaz transfer bütçesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca altyapıdan gelen Jofre Torrents’in, Alejandro Balde’nin yedeği olarak A takıma yükselme ihtimali de kulübün elini rahatlatıyor.

Son kararı Hansi Flick verecek. Alman teknik adam Gerard Martin’i değerli bir rotasyon oyuncusu olarak görse de, kadroya ekstra kalite katma fırsatı doğması halinde ayrılığa onay verebilir. Yaz transfer döneminin Temmuz ayında başlamasıyla birlikte Milan’ın somut adımlar atıp atmayacağı netlik kazanacak.