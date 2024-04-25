Türkiye’de Karagümrük ve Alanyaspor’da görev yapan Francesco Farioli, dev bir takımın radarına girdi.

Serie A’da bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve son olarak sahasında Inter’e mağlup olarak ezeli rakibinin şampiyonluk ipini göğüslemesinin önüne geçemeyen Milan’da teknik direktör Stefano Pioli’nin sezon sonunda görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İtalyan teknik direktörün yerine geçebilecek isimler de netleşti. İtalyan basınından Corriere della Sera’da yer alan haberde Süper Lig’de Karagümrük ve Alanyaspor’da da görev yapan 35 yaşındaki Francesco Farioli’nin güçlü bir aday olduğu ifade edildi.

Haberde şu anda Ligue 1 takımlarından Nice’te görev yapan Farioli’nin diğer adaylar kadar büyük bir deneyime sahip olmadığına ancak buna karşın güçlü fikirlerin olduğu ifade edildi.

De Zerbi'nin yardımcısıydı

Farioli’nin bir dönem Roberto De Zerbi’nin yardımcılığını yapmasının da hatırlatıldığı haberde diğer adayların ise Julien Lopetegui, Paulo Fonseca, Mark van Bommel ve Domenico Tedesco olduğu ifade edildi.

Türkiye’de görev yaptığı dönemde genç oyunculara olan güveni ve geriden oyun kurarak topa sahip olma tutkusuyla dikkatleri üzerine çeken Farioli, Nice’teki ilk sezonunda 1,6 puan ortalaması yakalayarak kendisini büyük bir ligde de ispat etmeyi başarmıştı. Fransız ekibiyle olan kontratı süren genç teknik direktörün Milan’dan teklif alması halinde bu teklifi kabul ederek ülkesine dönmesi bekleniyor.