Milan'ı desteklemesine rağmen... Inter, Faslı bir oyuncunun peşinde

Inter Milan, önümüzdeki yaz takımın sol kanadını güçlendirmek için Faslı bir oyuncuya resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İtalyan "Calcio Mercato" ağının haberine göre, Inter, önümüzdeki yaz bu yetenekli Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için 4,2 milyon avroyu taksitler halinde ödemeye hazır. Ayrıca, Belçika'nın Mechelen kulübüne, Enes Zakri'nin gelecekteki bir satışından elde edilecek gelirin %10'unu ödeyecek bir madde de sözleşmeye eklenecek.



Zakri'nin sol bek ve sol orta saha pozisyonlarında oynayabildiği belirtiliyor.

2008 doğumlu Zakri, Fas U17 milli takımının en önemli yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Zakri, finalde Mali'yi penaltı atışlarında mağlup etmişti. Oyuncu, önümüzdeki Haziran ayında Rico Henry'nin ayrılması durumunda onun yerine geçmesi muhtemel bir aday olarak görülen İngiliz kulübü Brentford'un da yoğun ilgisini çekiyor.

Brüksel'de doğmasına rağmen Fas'ı temsil etmeyi seçmesiyle ilgili olarak Zakri, Belçika Futbol Federasyonu'nun kendisini görmezden gelmesinin ana neden olduğunu vurguladı. "La Dernière Heure" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Kendimi hem Belçikalı hem de Faslı hissediyorum, ancak Belçika için oynamaya çalıştım ve hiç çağrılmadım. Oysa Fas benim potansiyelime yatırım yaptı ve bana daha fazla güvendi. Belçika'da ise kendimi yeterince iyi bulmadıkları için bu duyguyu hiç yaşamadım. Fas son yıllarda çok gelişti ve milli takımda yer almak benim için bir gurur kaynağı."



Getty Images

"A takımda oynayarak büyük bir deneyim kazandım ve büyük kulüplerin ilgisi kafamı karıştırmadı. Michelín'de kalma kararı tamamen benden kaynaklandı ve pişmanlık duymuyorum. En sevdiğim takım olan Milan bile benimle ilgilenseydi, şu anda onunla sözleşme imzalamazdım. Tek bir hedefim var, o da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, ama her şeyden önce burada kendime bir isim yapmalıyım." Ayrıca



okuyun: Şaşırtıcı gelişme... Inter Milan'ın yıldızı Barcelona'ya sırtını döndü