Milan, Hakan Çalhanoğlu'na teklifini yaptı

Milan, İtalya'da iyi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nu 2025'e kadar kulüpte tutacak teklifi yaptı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşmesiyle ilgili gelişmeler yaşandı.

Milan, İngiltere'den teklif aldığı iddia edilen Çalhanoğlu'nu 2025'e kadar takımda tutmak istiyor.

Milan'ın Hakan Çalhanoğlu teklifi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan, 27 yaşındaki oyuncuya ile 2025'e kadar sözleşme imzalamaya çok yakın.

İtalyan ekibi, Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro ve bonusları içeren teklifini sundu.

Futbolcu ve yönetim arasında yapılan görüşmelerden sonra Çalhanoğlu kararını verecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansı

Hakan Çalhanoğlu bu sezon ortaya koyduğu performansı ile Serie A'da Milan'ın en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu sezon Milan ile toplamda 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol ve 11 asist kaydetti.

İtalyan ekibiyle oynadığı son 3 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Çalhanoğlu, Milan'ın son antrenmanında yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği iddia edildi.

İspanyol basınında Todofichajes'in haberien göre; Manchester United, 27 yaşındaki oyuncuya teklif yaptı.

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