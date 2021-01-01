Beşiktaş, Başakşehir maçında beş ayrı rekor kırdı

Başakşehir'i 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, sadece kazanmakla kalmadı ayrıca beş ayrı rekor kırdı.

Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, adeta kırılmadık rekor bırakmadı.

Sergen Yalçın'ın talebeleri, kritik maçta beş rekor birden kırarak önemli bir başarıya imza attı.

Beşiktaş'tan Başakşehir'e karşı ilk duble

Siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde Başakşehir'i bir sezonda ilk defa iki maçta da mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk yarısında 21 Kasım 2020'de Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş, rövanşta da rakibini aynı skorla devirdi.

Vodafone Park'taki karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar kaydetmişti. Başakşehir'in iki golü ise Fredrik Gulbrandsen'den gelmişti.

Bu akşam ise siyah-beyazlıların gollerini Cyle Larin, Welinton ve Josef de Souza kaydederken, Başakşehir ise Deniz Türüç ve Demba Ba ile fileleri havalandırdı.

Sergen Yalçın ligi sürklase ediyor

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 7 Şubat'ta İstanbul'da Konyaspor'un 1-0 mağlup edilmesiyle başlayan seri, bu akşam Başakşehir galibiyetiyle 6 maça çıktı.

Beşiktaş, bu iki maç arasında Gençlerbirliği ve Denizlispor'u 3-0, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlıların bundan önceki en uzun galibiyet serisi 5 maçtı. Kartal, ligde 26 Ekim ile 4 Aralık arasında çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanmış, galibiyet serisi 13 Aralık 2020'de deplasmanda oynanan Alanyaspor maçındaki 2-1'lik mağlubiyetle son bulmuştu.

Beşiktaş, oyunun tamamen hakimi

Beşiktaş'ın rekorları sadece galibiyetlerle de sınır kalmadı. Başakşehir karşısında 709 isabetli pas yapan siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de bu alanda en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Bununla birlikte Sergen Yalçın'ın ekibi, Başakşehir maçının ilk yarısında 416 pas yaparak, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.

Beşiktaş'tan gol şov

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu gol atan takım haline geldi. Beşiktaş'ta 20 farklı oyuncu, rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kabarık liste şu futbolcuları kapsıyor: Aboubakar, Larin, Atiba, Mensah, Nkoudou, Vida, Oğuzhan, Hasic, Ljajic, Cenk, Josef, Ghezzal, Rosier, Necip, N'Sakala, Gökhan, Welinton, Lens, Güven, Boyd.

Editör yorumu

Herkes, tuttuğu takımın kazanmasını ister fakat "Nasıl bir oyunla?" diye sorulacak olsa, muhtemelen "Beşiktaş gibi" diye cevap verir. Sergen Yalçın, bu sezon siyah-beyazlılara öyle bir oyun oynatıyor ki hayran kalmamak için duygulardan tamamen arınmış, taş kalpli biri olmak gerek.

Hücumda sete oturduklarında Avrupa'nın en modern dizilişlerinden olan 2-3-5, topu kaybettiklerinde Gegenpress görünümlü 'Sergenpress', hemen kazanamadıklarında ise savunmada sete oturup alanları doğru şekilde kapatabilme özelliği. Ne takım ama! Saygılar Sergen hoca.