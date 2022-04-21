AC Milan, satın alma süreci devam eden Chelsea’nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku’yu yeniden İtalya’ya döndürmek için bir çıkış stratejisi sunmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki oyuncu, 2022'de Premier Lig’de veya Şampiyonlar Ligi’nde gol atamadı ve Stamford Bridge'de Thomas Tuchel için giderek daha fazla sorun haline geldi.

Rakipleri Inter'e karşı üstünlük sağlayan Milan, Lukaku'ya bir çıkış yolu sunmanın bir fırsat olabileceğini düşünüyor, ancak bu birçok koşula bağlı.

Milan, Lukaku'nun transferini nasıl finanse edebilir?

Mevcut değeri 77 milyon euro olan ve 100 milyon euro karşılığında Chelsea ile sözleşme imzalayan Belçikalı golcü, Milan veya İngiltere'nin birkaç büyük takımı dışında diğer ekipler tarafından transfer edilmesi hayal bile edilemez.

Öte yandan, onun haftalık 325.000 sterlinlik maaşı neredeyse tüm büyük Avrupa takımlarının ödeyebileceğinden çok daha fazla.

Bununla birlikte, önümüzdeki hafta Chelsea'ye gelen yeni sahiplerin kayıplarını azaltacağı ve kulübün menajeri ile arası iyi olmayan bir oyuncu için piyasanın altında bir anlaşmayı kabul edeceği düşünülüyor.

Aynı şekilde, Serie A kulübünün sahipleri Elliott Management, Bahreyn merkezli yatırım yöneticisi Investcorp ile görüşüyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde herhangi bir anlaşma yapılabilir ve yaz transfer dönemi için yeni stratejilerin uygulanmasına izin verebilir.

Mevcut ABD merkezli sahipleri, Lukaku gibi bir oyununun transferini onaylama konusunda isteksizler, ancak Orta Doğu yatırımcıları doğru yapı altında büyük bir oyuncuyu takıma katmayı düşünebilir.

Muhtemelen, Lukaku ile sözleşme imzalamak için herhangi bir anlaşmada Belçikalı yıldızın maaşının bir kısmının Chelsea tarafından ödenmesine devam edilmesini isteyeceklerdi.

Bu sezon Milan, Zlatan Ibrahimovic'in sakatlıklarla boğuşması nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde forvet oyuncusundan yararlanamadı.

Bu arada, Mavilerin eski forveti Olivier Giroud, Inter ve Napoli ile şampiyonluk yarışında takımı adına önemli bir oyun ortaya koyuyor.

Lukaku’nun, Inter'e yeniden dönmesi de konuşuldu ancak İtalyan ekibi, şu anda Sassuolo’nun forvet Gianluca Scamacca’yı transfer etmeyi hedefliyor.

Lukaku'nun Chelsea kariyeri ne kadar kötü gidiyor?

Belçikalı oyuncu, şubat ayının başından beri sadece iki lig maçına ilk 11’de başladı ve hiçbir Avrupa maçına çıkmadı.

Kendisini giderek Chelsea’de yedek kulübesinin bir parçası olarak görmeye başladı.

Bunun yanı sıra, Arsenal'e 4-2 mağlup oldukları son maçta Mavilerin taraftarları 28 yaşındaki oyuncuyu yuhaladı.

Lukaku, kulübüyle ilgili ilk sorunu Sky Italia’ya verdiği bir röportajın ardından yaşamıştı.

Forvet oyuncusu, takımının FA Cup yarı finalinde Crystal Palace'ı yenmesinin ardından medyaya konuşması istendiğinde, Tuchel ve kulüp personeli tarafından bu onaylanmadı.

Giderek daha kötü bir sürece dönüşen bu durumun, Lukaku’nun başka bir takıma gitmesiyle çözüleceği düşünülüyor.

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