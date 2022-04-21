Harry Maguire’ın sözcüsü, Manchester United kaptanının çok ciddi tehditler aldığını ve bunu polise bildirdiğini açıkladı.

İngiliz stoper, son dönemdeki düşük performansı nedeniyle eleştirilerin odağındaki isimlerden birisi oldu.

Kimi zaman ise en fazla eleştirilen futbolcu oydu ve United taraftarı, onu günah keçisi ilan etmekten asla çekinmedi.

Bunun üzerine, sahadaki kötü performansının etkileri özel hayatına da yansıdı ve Maguire tehditler almaya başladı.

Manchester polisi, İngiliz stopere yönelik yapılan tehditleri araştırmaya başladı.

Polis, bir tehdit üzerine Maguire'ın evine gitti ve yetkililer bir bomba tehdidinin olduğunu belirtti ve bunu yapan kişi şu anda aranıyor.

Olay, Manchester United’ın ezeli rakibi Liverpool’a Anfield'da 4-0 yenilmesinden kısa bir süre sonra yaşandı.

Maçın ardından çok fazla eleştiri alan Maguire, sosyal medyada dalga konusu da olmuştu.

Tehdit hakkında ne söylendi?

United sözcüsü, "Son 24 saat içinde Harry, ailesinin evine yönelik ciddi bir bomba tehdit aldı.

"Ve bu ciddi durumu, şu anda konuyu araştıran polise bildirdi.

"Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği açıkçası Harry'nin bir numaralı önceliği.

"Bu hafta sonu için normal şekilde hazırlanmaya devam edecek ve şu anda daha fazla ayrıntılı yorum yapmayacağız" dedi.

Maguire’ın bu sezonki performansı

United kaptanı, kulüp için inişli çıkışlı geçen bir sezon boyunca sürekli eleştirildi.

Maguire, bu sezon ligde 35 kez forma giydi ve United’a Leicester City’den 80 milyon euro’luk rekor bir transfer ücretiyle gelmişti.

Kulüp; şu anda Premier Lig'de altıncı, dördüncü sıradaki Tottenham ve beşinci sıradaki Arsenal'in üç puan gerisinde bulunuyor.

İngiliz stoper, sadece takımında eleştirilen bir futbolcu değil, aynı zamanda mart ayında Wembley'de ülkesi için oynarken de kendi taraftarları tarafından yuhalandı.

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