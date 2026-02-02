Milan Boniface ile başlayan santrfor kabusu devam ediyor: Kulüp doktorları Londra yolcusu

AC Milan, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta transferinde son kararı vermeden önce kulübün doktorunu Londra’ya gönderme kararı aldı. Bu adım, Mateta’nın sağlık durumuyla ilgili bazı endişeler nedeniyle kulübün temkinli bir yaklaşım benimsemesine yol açtı. ￼

İtalya’dan gelen çeşitli haberlere göre Rossoneri yönetimi, Mateta’nın sağlık kontrolü sırasında diz bölgesinde ortaya çıkan olası bir sorun nedeniyle transferi henüz resmen tamamlamadı ve bu nedenle yönetim süreçle ilgili daha ayrıntılı bir değerlendirme yapmak istiyor. ￼

Bu kapsamda Milan, kulübün kendi doktorunu Pazartesi günü Londra’ya göndererek oyuncunun fiziksel durumunu doğrudan yerinde inceletmeyi planlıyor. Bu incelemenin ardından kulübün Mateta ile ilgili nihai kararı vermesi bekleniyor. ￼

Milan ile Palace arasında oyuncunun transfer ücreti konusunda 30 milyon eurodan fazla bir anlaşma sağlandığı aktarılıyor. Palace, Mateta’nın yerini doldurmak için Jørgen Strand Larsen transferini de tamamlamış durumda. ￼

Boniface transferi son anda iptal olmuştu

Mateta, Londra’da transfer sürecinin bir parçası olarak pazar günü sağlık kontrolüne başlamıştı; ancak bu değerlendirme sırasında dizle ilgili potansiyel bir sorun olduğu yönünde sinyaller alındığı belirtildi. Bu durum, Rossoneri yönetimini dikkatli olmaya sevk etti ve ek değerlendirmeler yapılmadan transferin sonlandırılmayacağı ifade ediliyor. ￼

Milan’ın benzer bir durumu daha önce yaz transfer döneminde Victor Boniface için yaşamış olması, kulübün sağlık konusunda daha temkinli davranmasına neden oldu. O dönemde de Boniface’in sağlık değerlendirmesinde bazı çekinceler yaşanmış ve oyuncu transfer olmadan Almanya’ya geri gönderilmişti. ￼

Sonuç olarak AC Milan ve Jean-Philippe Mateta arasında transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair nihai kararın Pazartesi günü verilmesi bekleniyor; kulüp doktorunun Londra’daki değerlendirmesi bunun belirleyici aşaması olacak. ￼