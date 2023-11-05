Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Newcastle United'ın golünün geçerli sayılmasına tepkiliydi.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Newcastle United'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Londra kulübünün menajeri Mikel Arteta, Newcastle'ın golünün VAR incelemesinin ardından geçerliliğini korumuş olmasına bir hayli tepkiliydi.

İspanyol hoca, bu karardan ötürü utanç duyduğunu belirtti.

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Mikel Arteta ne dedi?

Karşılaşmanın ardından BBC kanalında yayımlanan Match of the Day programına konuk olan Arteta, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Dünyanın en iyisi olduğunu söylediğimiz Premier Lig'de bu yaşananlar utanç verici. 20 yıldır bu ülkede yaşıyorum ve şu an utanıyorum.

"Bu bir rezalet ve riske atılacak çok şey var. Burada her hafta inanılmaz şeyler yapmaya ve en üst seviyede olmaya çalışıyoruz.

"Yeterince iyi olmadığımızda ellerimi kaldırıp sorumluluğu alıyorum. Sonuç, bu ligin ihtiyaç duyduğu seviyeye ve bu ligdeki rekabete hiç yakın değil. Bu durumun bir parçası olmaktan utanıyorum."

Newcastle United - Arsenal maçında neler yaşandı?

Newcastle'ın 64. dakikada Gordon ile bulduğu gol için birçok inceleme yapıldı. Öncelikle golden önce topun auta çıkıp çıkmadığı araştırıldı.

Ardından Joelinton'ın ceza sahasında rakibine faul yapıp yapmadığı incelendi. En son da ofsayt şüphesi incelendi ve hepsinden 'temiz' kararı çıkınca gol, geçerlilik kazandı.