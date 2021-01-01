Mikel Arteta, Barcelona için bir seçenek değil

İspanya'dan gelen haberlere göre, Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Ronald Koeman'ın Camp Nou'daki sıcak koltuğu için yarışta değil.

Barcelona eski başkanlarından ve 7 Mart'ta yapılması ön görülen seçimlerde adaylığını koyan Joan Laporta'nın teknik direktör adayı olarak Mikel Arteta'yı seçtiği iddia edildi.

Ancak Goal'ün edindiği bilgilere göre; Arsenal menajeri, Barcelona'da görevi devralmak için seçenekler arasında yok.

Ne Joan Laporta ne de Barcelona kulübünden herhangi bir isim Mikel Arteta ile temasa geçmedi.

Barcelona Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Barcelona'da 24 Ocak'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri koronavirüs salgınında yeni vaka sayılarındaki artış ve uygulanan serbest dolaşım kısıtılamalarından dolayı 7 Mart'a ertelendi.

İstifasını veren başkan Josep Maria Bartomeu'nun koltuğu için Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa adaylar arasında.

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Geçen yaz Lionel Messi'nin ayrılık olasılığıyla baş başa kalan Katalan devi, Arjantinli yıldızın kontratı sayesinde nefes aldı. Her ne kadar maaşı yüksek olsa da Lionel Messi'nin takımdan bu yaz ayrılma ihtimali devam ediyor.

Başkan adayı Joan Laporta'nın Messi'nin Barcelona için önemine vurgu yaparak önceliğinin onu takımda tutmak olduğunu söylemişti.

La Liga'da bir maçı eksik lider Atletico Madrid'in 5 puan gerisinde olan Barcelona, sezonun ilk yarısında hem Messi'den hem de ekipten istediğini alamadı.

Ancak Aralık ayından bu yana toparlanan Katalanlar, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Başkan adayı Joan Laporta, Ronald Koeman'ın Katalan ekibiyle devam etmek istememesi halinde Xavi Hernandez'in de bu yaz ekibe katılmayacağını göz önüne alarak Mikel Arteta'yı seçenekleri arasına aldı.