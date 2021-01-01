Mikel Arteta, Barcelona'da Ronald Koeman'ın koltuğuna aday

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Joan Laporta'nın başkan seçilmesi halinde makinistliği Ronald Koeman'dan devralabilir.

Barcelona'nın eski başkanlarından ve 7 Mart'ta yapılması öngörülen seçimlere adaylığını koyan Joan Laporta, Katalan devinin teknik direktörlük koltuğuna yeni jenerasyondan bir Barçalı getirmek istiyor.

Barcelona'da 24 Ocak'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri koronavirüs salgınında yeni vaka sayılarındaki artış ve uygulanan serbest dolaşım kısıtılamalarından dolayı 7 Mart'a ertelendi.

Katalan radyosu RAC1'in haberine göre; Başkanlık seçimlerinin favorilerinden Joan Laporta teknik direktör adayını belirledi.

Pep Guardiola yönetiminde kupa dolu sezonlar geçiren Barcelona için Joan Laporta'nın büyük planları var. Laporta, Arsenal Menajeri Mikel Arteta'yı Ronald Koeman'ın yerine geçecek isim olarak görüyor.

Sezon başında Barcelona'nın başına geçen Ronald Koeman, Katalan devinde sıkıntılarla dolu bir sezonu yönetti. Ronald Koeman, 1990-95 yılları arasında Barcelona forması terletmişti.

Futbolculuk kariyerine Arsenal'da son veren ve sezon başında menajerliğini üstlenen Mikel Arteta da profesyonel hayatına Barcelona'da başladı.

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MIKEL ARTETA és una de les opcions de la candidatura de Joan Laporta per ocupar la banqueta del Barça si Koeman no continua la temporada vinent. pic.twitter.com/quBa3sf9dE — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) February 28, 2021

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Geçen yaz Lionel Messi'nin ayrılık olasılığıyla baş başa kalan Katalan devi, Arjantinli yıldızın kontratı sayesinde nefes aldı. Her ne kadar maaşı yüksek olsa da Lionel Messi'nin takımdan bu yaz ayrılma ihtimali devam ediyor.

Başkan adayı Joan Laporta'nın Messi'nin Barcelona için önemine vurgu yaparak önceliğinin onu takımda tutmak olduğunu söylemişti.

La Liga'da bir maçı eksik lider Atletico Madrid'in 5 puan gerisinde olan Barcelona, sezonun ilk yarısında hem Messi'den hem de ekipten istediğini alamadı.

Ancak Aralık ayından bu yana toparlanan Katalanlar, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Başkan adayı Joan Laporta, Ronald Koeman'ın Katalan ekibiyle devam etmek istememesi halinde Xavi Hernandez'in de bu yaz ekibe katılmayacağını göz önüne alarak Mikel Arteta'yı seçenekleri arasına aldı.